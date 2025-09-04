O que é a síndrome de Alice no País das Maravilhas? Entenda o distúrbio que altera a percepção de tamanho e forma dos objetos

Conheça um pouco sobre uma condição neurológica rara que provoca mudanças inesperadas e tem preocupado cientistas

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

Alice No País Das Maravilhas é um filme mundialmente conhecido. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Você já ouviu falar da síndrome de Alice no País das Maravilhas? Pois trata-se de uma condição neurológica rara que altera a percepção de tamanho, forma e proporção dos objetos que provoca episódios estranhos na parte da noite, principalmente. Cientistas explicam que pessoas que sofrem com o distúrbio de Alice podem perceber objetos próximos como gigantes ou distantes como minúsculos. O nome curioso faz referência à obra de Lewis Carroll, em que a narrativa mostra que protagonista vivencia transformações físicas inesperadas dentro de um mundo surpreendente.

Os episódios da síndrome geralmente duram poucos minutos, mas podem gerar desconforto e confusão. Sintomas incluem distorções visuais, alterações na percepção do próprio corpo e, em alguns casos, sensação de movimento acelerado ou desacelerado. Embora incomum, a condição pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais frequente em crianças e adolescentes.

A causa exata da síndrome ainda não é completamente conhecida pela ciência médica. Estudos de pesquisadores do assunto apontam para alterações temporárias em áreas do cérebro responsáveis pela percepção visual e espacial. Infecções virais, enxaquecas e predisposição genética podem contribuir para o surgimento do distúrbio, embora nem todos os casos apresentem esses fatores.

O diagnóstico geralmente é feito por meio de avaliação clínica detalhada e histórico médico. Exames neurológicos e de imagem ajudam a descartar outras condições. Apesar de os sintomas serem muitas vezes assustadores, a síndrome de Alice raramente causa danos permanentes e os episódios tendem a diminuir com o tempo, segundo os médicos.

“A percepção não é um processo passivo de meramente ver, ouvir, sentir, provar ou cheirar”, afirma Moheb Costandi, neurocientista e escritor de Londres que discute a síndrome de Alice no País das Maravilhas no seu livro Body Am I (“Corpo sou eu”, em tradução literal) em entrevista para a BBC.

“Trata-se de um processo ativo”, explica Moheb. “O cérebro age mediante os estímulos sensoriais que recebe, com base nas nossas experiências e inclinações do passado. A forma como percebemos as coisas influencia como agimos e a forma como agimos influencia o que percebemos.”

Para conviver com a síndrome, especialistas recomendam acompanhamento médico, controle de enxaquecas quando presentes e registro dos episódios para melhor compreensão. Estratégias de relaxamento e redução de estresse também podem ajudar a minimizar o impacto dos sintomas. Com orientação adequada, a qualidade de vida pode ser mantida mesmo diante do distúrbio.

