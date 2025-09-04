O tempo máximo que a cebola pode ficar armazenada na geladeira, segundo especialistas
Manuseio correto garante sabor, durabilidade e evita riscos para a saúde
A cebola é um dos ingredientes mais presentes na cozinha brasileira. Vai do arroz refogado ao tempero de carnes, molhos e saladas.
Mas, embora seja indispensável no dia a dia, muita gente ainda tem dúvidas sobre como armazená-la corretamente — principalmente quando já está cortada.
Segundo especialistas em nutrição e segurança alimentar, a forma como a cebola é guardada influencia diretamente na sua durabilidade e na saúde de quem a consome.
Quando inteira e em temperatura ambiente, em local seco, arejado e protegido da luz, pode durar de duas a quatro semanas. Mas o cenário muda quando vai para a geladeira.
Se a cebola estiver cortada ou descascada, o tempo máximo de armazenamento seguro é de até 7 dias, desde que esteja em recipiente fechado ou envolta em filme plástico.
A refrigeração ajuda a conter a ação de micro-organismos, mas não evita totalmente a perda de nutrientes e a alteração de sabor com o passar do tempo.
Já a cebola inteira pode ser colocada na geladeira, mas os especialistas alertam que a umidade e o frio aceleram o processo de deterioração. Nesse caso, a durabilidade cai para cerca de 10 a 14 dias.
Outro cuidado importante é evitar armazenar cebolas junto de batatas. A combinação libera gases que fazem ambas estragarem mais rápido.
Dicas para conservar melhor
- Prefira sempre guardar cebolas inteiras fora da geladeira, em local seco e ventilado.
- Ao cortar, utilize recipientes herméticos para evitar contaminação e odores na geladeira.
- Se notar alteração de cor, cheiro forte ou textura viscosa, descarte imediatamente.
Assim, além de preservar o sabor nos pratos, você evita riscos para a saúde e ainda garante que o alimento dure mais tempo no dia a dia.
