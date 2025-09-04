O tempo máximo que a cebola pode ficar armazenada na geladeira, segundo especialistas

Manuseio correto garante sabor, durabilidade e evita riscos para a saúde

Pedro Ribeiro - 04 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Comer Saudável com Vini)

A cebola é um dos ingredientes mais presentes na cozinha brasileira. Vai do arroz refogado ao tempero de carnes, molhos e saladas.

Mas, embora seja indispensável no dia a dia, muita gente ainda tem dúvidas sobre como armazená-la corretamente — principalmente quando já está cortada.

Segundo especialistas em nutrição e segurança alimentar, a forma como a cebola é guardada influencia diretamente na sua durabilidade e na saúde de quem a consome.

Quando inteira e em temperatura ambiente, em local seco, arejado e protegido da luz, pode durar de duas a quatro semanas. Mas o cenário muda quando vai para a geladeira.

Se a cebola estiver cortada ou descascada, o tempo máximo de armazenamento seguro é de até 7 dias, desde que esteja em recipiente fechado ou envolta em filme plástico.

A refrigeração ajuda a conter a ação de micro-organismos, mas não evita totalmente a perda de nutrientes e a alteração de sabor com o passar do tempo.

Já a cebola inteira pode ser colocada na geladeira, mas os especialistas alertam que a umidade e o frio aceleram o processo de deterioração. Nesse caso, a durabilidade cai para cerca de 10 a 14 dias.

Outro cuidado importante é evitar armazenar cebolas junto de batatas. A combinação libera gases que fazem ambas estragarem mais rápido.

Dicas para conservar melhor

Prefira sempre guardar cebolas inteiras fora da geladeira, em local seco e ventilado.

Ao cortar, utilize recipientes herméticos para evitar contaminação e odores na geladeira.

Se notar alteração de cor, cheiro forte ou textura viscosa, descarte imediatamente.

Assim, além de preservar o sabor nos pratos, você evita riscos para a saúde e ainda garante que o alimento dure mais tempo no dia a dia.

