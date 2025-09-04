Saiba como vai funcionar o primeiro celular do mundo que virá com ar-condicionado

Marca revela criação ousada que promete melhorar desempenho usando método de resfriamento inovador

Magno Oliver - 04 de setembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal AtultechBazaar)

A fabricante chinesa Realme apresentou uma nova proposta de tecnologia ao mercado global absolutamente inusitada: um smartphone que incorpora um sistema de resfriamento ativo, descrito como um ar-condicionado móvel. É o “primeiro telefone com ar-condicionado do mundo”.

Chamado de “Chill Fan Phone”, o modelo traz uma ventoinha física embutida e tecnologias térmicas avançadas, destinadas a manter a temperatura do aparelho até 6 °C mais baixa durante uso prolongado.

Durante o evento de inovação 828 Fan Festival, a Realme exibiu este celular conceito que aposta na combinação de refrigeração ativa e design slim, com visual inspirado na linha GT 7 e acabamento que muda de tons conforme esfria.

Saiba como vai funcionar o primeiro celular do mundo que virá com ar-condicionado

O sistema de resfriamento do Chill Fan Phone é triplo: uma câmara de vapor de 7 700 mm² absorve o calor, uma ventoinha dispersa o excesso, e um componente termoelétrico (TEC) oferece o “toque final” de refrigeração. Imagens promocionais mostraram friagem intensa capaz de mover um patinho de borracha na água e um botão lateral que permite ligar ou desligar o sistema conforme a necessidade.

Ainda não há datas, preços ou especificações completas e a Realme trata o telefone como um protótipo experimental, ainda não planejado para venda imediata. Porém o conceito demonstra ambição: rodar longas sessões de jogos pesados sem superaquecimento e garantir performance constante.

Além da refrigeração, rumores citam que ambos os conceitos apresentados acompanham configurações robustas, possivelmente com processador MediaTek Dimensity 7300, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, além de uma tela de 6,7 polegadas rodando Android 15 com Realme UI 6.0.

Embora ainda esteja em fase de testes, pesquisa de produção e desenvolvimento, a tecnologia pode indicar uma tendência futura na qual a refrigeração ativa não esteja mais restrita a acessórios externos ou modelos exclusivamente gamers, podendo tornar-se um recurso presente em celulares convencionais.

Veja mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!