Últimos dias para se inscrever em processo seletivo em Goiás com salários de R$ 8 mil

Seleção acontecerá em duas etapas e inscrições poderão ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2025

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Os interessados em participar do processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) têm até a próxima terça-feira (09) para se inscrever no certame.

A oportunidade é destinada ao cargo de Professor Substituto na área de Matemática no campus de Valparaíso de Goiás. Podem concorrer candidatos com graduação em matemática.

Para aqueles que querem pleitear a vaga, as inscrições podem ser feitas de forma online. O valor da taxa é de R$ 40.

A seleção acontecerá por meio de duas etapas, sendo elas: análise de títulos e prova de desempenho didático com arguição.

Os selecionados no processo seletivo terão carga horária de 40 horas semanais e salários que podem variar de R$ 4.326,60 até R$ 8.058,29 mil.

Mais informações sobre o processo seletibo estão disponíveis no edital.

