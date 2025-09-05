10 palavras que são chiques e dão status às pessoas que sabem a hora certa de usá-las
Saber usar bem essas expressões não é apenas questão de vocabulário, mas também demonstram que você tem repertório
As palavras chiques sempre despertam curiosidade.
Elas têm o poder de transformar uma frase simples em algo elegante, cheio de estilo e até de status.
Saber usar bem essas expressões não é apenas questão de vocabulário, mas também de timing e contexto.
Quando usadas no momento certo, passam a imagem de alguém culto, confiante e articulado.
1. Ímpar
Usada para destacar algo único, exclusivo, que não se compara a nada. Uma palavra que transmite sofisticação.
2. Perspicaz
Indica alguém que enxerga além do óbvio, com inteligência e sagacidade. É uma palavra chique que valoriza a capacidade de análise.
3. Excelsa
Pouco usada no dia a dia, significa algo grandioso, elevado, de altíssimo nível. Quando colocada no contexto certo, transmite refinamento.
4. Altruísta
Representa a pessoa que pensa no outro antes de si mesma. Além de elegante, demonstra profundidade de caráter.
5. Elucidar
Substitui o simples “explicar” por uma forma mais requintada. Ao usar essa palavra chique, você transmite clareza e sofisticação ao mesmo tempo.
6. Primoroso
Define algo feito com excelência, capricho e qualidade. É ideal para elogiar de forma diferenciada.
7. Suntuoso
Usada para descrever algo luxuoso, imponente, grandioso. É uma palavra forte que carrega imponência.
8. Prolífico
Aplica-se a alguém ou algo que produz bastante, seja ideias, obras ou resultados. Passa a ideia de abundância criativa.
9. Contundente
Serve para qualificar um argumento ou ação forte, marcante e convincente. Mostra firmeza ao falar.
10. Magnânimo
De origem nobre, significa alguém generoso, com grandeza de espírito. Uma palavra chique que transmite respeito e admiração.
