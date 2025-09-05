10 palavras que são chiques e dão status às pessoas que sabem a hora certa de usá-las

Saber usar bem essas expressões não é apenas questão de vocabulário, mas também demonstram que você tem repertório

Pedro Ribeiro - 05 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

As palavras chiques sempre despertam curiosidade.

Elas têm o poder de transformar uma frase simples em algo elegante, cheio de estilo e até de status.

Saber usar bem essas expressões não é apenas questão de vocabulário, mas também de timing e contexto.

Quando usadas no momento certo, passam a imagem de alguém culto, confiante e articulado.

10 palavras que são chiques e dão status às pessoas que sabem a hora certa de usá-las

1. Ímpar

Usada para destacar algo único, exclusivo, que não se compara a nada. Uma palavra que transmite sofisticação.

2. Perspicaz

Indica alguém que enxerga além do óbvio, com inteligência e sagacidade. É uma palavra chique que valoriza a capacidade de análise.

3. Excelsa

Pouco usada no dia a dia, significa algo grandioso, elevado, de altíssimo nível. Quando colocada no contexto certo, transmite refinamento.

4. Altruísta

Representa a pessoa que pensa no outro antes de si mesma. Além de elegante, demonstra profundidade de caráter.

5. Elucidar

Substitui o simples “explicar” por uma forma mais requintada. Ao usar essa palavra chique, você transmite clareza e sofisticação ao mesmo tempo.

6. Primoroso

Define algo feito com excelência, capricho e qualidade. É ideal para elogiar de forma diferenciada.

7. Suntuoso

Usada para descrever algo luxuoso, imponente, grandioso. É uma palavra forte que carrega imponência.

8. Prolífico

Aplica-se a alguém ou algo que produz bastante, seja ideias, obras ou resultados. Passa a ideia de abundância criativa.

9. Contundente

Serve para qualificar um argumento ou ação forte, marcante e convincente. Mostra firmeza ao falar.

10. Magnânimo

De origem nobre, significa alguém generoso, com grandeza de espírito. Uma palavra chique que transmite respeito e admiração.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!