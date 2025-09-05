Jovem de Anápolis aproveita voo para fazer declaração de amor, mas final surpreende

Mensagem durou cerca de um minuto e rendeu aplausos

Natália Sezil - 05 de setembro de 2025

Arthur Victor viralizou após fazer uma declaração de amor durante um voo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Bastou um minuto para que o relato de um jovem de Anápolis arrancasse aplausos durante um voo que ia de Goiânia para Santa Catarina. A mensagem, que começou como uma declaração de amor, logo surpreendeu os passageiros.

O registro foi compartilhado no Instagram por Arthur Victor, de 18 anos, no mês passado, mas repercutiu durante os últimos dias.

No vídeo, é possível ver quando o jovem se levanta e pede um minuto de atenção. Ele já deixa claro o objetivo desde o início: “quero fazer uma declaração de amor para uma pessoa que tá aqui no avião hoje”.

Pelas palavras, a impressão deixada por Arthur é de que o recado vai para uma namorada ou até mesmo algum familiar.

Ele continua: “eu encontrei ela na pior fase da minha vida. Eu estava começando a ser viciado em bebidas e cigarros. Essa pessoa me livrou desses vícios“.

“É a primeira que eu dou bom dia e a última que eu dou boa noite. E eu queria transmitir esse amor para vocês”. Com isso, o jovem de Anápolis revela sobre quem está falando.

“Essa pessoa é Jesus Cristo, nosso único salvador”. A declaração acaba arrancando alguns aplausos dos passageiros, que, segundo Arthur, reagiram com empatia.

A mensagem continua no vídeo e também é repercutida na legenda da publicação, onde o goiano escreve: “não guarde o amor do Pai só para você. Espalhe esse amor com atitudes, orações e gestos”.

Ao Curta Mais, o jovem revelou que já havia se preparado para se levantar e passar a mensagem (que diz ter mudado a vida dele) aos demais ocupantes do avião.

Isso porque deixa claro: “Passei a ler a Bíblia, jejuar, caminhar com pastores e anunciar o Evangelho. Minha vida deu uma guinada completa”.

