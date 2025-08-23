O Salmo que mostra que nada é impossível para quem confia plenamente em Deus

As palavras desse salmo, fortalecem a confiança em Deus e renovam a coragem para seguir adiante

Ruan Monyel - 23 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/el jusuf)

A Bíblia é repleta de passagens que falam sobre fé, esperança e superação. Em meio às dificuldades da vida, muitos encontra em algum salmo as palavras que fortalecem a confiança em Deus e renovam a coragem para seguir adiante.

Entre eles, um dos mais citados e lembrados é o Salmo 37, que reforça a ideia de que nada é impossível para quem deposita sua confiança no Senhor.

O Salmo que mostra que nada é impossível para quem confia plenamente em Deus

Logo em seus versículos iniciais, o texto bíblico aconselha: “Confia no Senhor e faze o bem; assim habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração.” (Salmo 37:3-4). Essas palavras apontam para uma verdade central da fé cristã: quem confia em Deus plenamente não fica desamparado, pois recebe força, direção e paz para enfrentar qualquer desafio.

O Salmo 37 também ensina sobre paciência e perseverança. Ele lembra que o tempo de Deus é diferente do tempo humano, e que esperar com fé traz recompensas maiores do que agir com ansiedade. Essa mensagem se torna essencial em momentos de incerteza, quando parece que não há solução.

A importância desse Salmo está justamente em sua aplicação prática. Pessoas que se apoiam nessa passagem afirmam sentir alívio nas preocupações e renovação da esperança. Ele é frequentemente recitado em momentos de dificuldade financeira, crises familiares, doenças ou decisões importantes, servindo como lembrete de que a confiança em Deus é capaz de transformar qualquer realidade.

Assim, para quem busca coragem e esperança, o Salmo 37 mostra que nada é impossível para quem confia plenamente em Deus. Ele é um convite a descansar nas promessas divinas e acreditar que cada desafio pode ser superado com fé e perseverança.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!