Placa em carro de motorista de aplicativo chama atenção de passageiros por recado sem medo

Situação foi flagrada por um morador da cidade que precisou utilizar o serviço de transporte

Paulo Roberto Belém - 02 de setembro de 2025

Placa foi flagrada em um carro de aplicativo no último sábado (30), em Anápolis (Foto: Arquivo pessoal)

Um morador de Anápolis se deparou com uma placa mais do que inusitado ao embarcar em uma corrida de aplicativo no último sábado (30) na cidade, quando se deslocava utilizando o serviço de transporte.

Atrás do encosto do banco do passageiro, um recado frustraria qualquer um que entrasse no veículo com a intenção de pedir para “deixar pagar a corrida na próxima”, que é quando há a possibilidade de deixar de pagar naquela oportunidade.

“Atenção. Não tem como jogar para a próxima. Tá duro? Fica em casa!”, exclamou a placa. Um detalhe é que a cena foi vista em um dia nada sugestivo para quem trabalha na formalidade, por ser “fim de mês”.

Ao Portal 6, o homem que registrou a situação avaliou o aviso. “Um pouco grosseiro”, citou, mas logo dando uma colher de chá para o motorista de aplicativo.

“Como se diz. Se tem placa, tem história, né? Ele [o motorista] já deve ter passado muita raiva por conta disso, para ter feito essa plaquinha”, emendou.

