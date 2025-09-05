Técnicos enumeram os 6 itens que não podem ser colocados na máquina de lavar e que muitos ainda colocam

Certos objetos acabam estragando durante o processo de lavagem e ainda podem danificar o seu aparelho

Pedro Ribeiro - 05 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Dicas da Marta)

A máquina de lavar é uma das maiores aliadas no dia a dia. Ela economiza tempo, esforço e facilita a rotina de qualquer casa.

No entanto, muitos ainda cometem erros ao colocar itens que não deveriam ser lavados nesse eletrodoméstico.

Com isso, você estraga as suas roupas, ao aparelho e, em alguns casos, pode até causar acidentes.

Saber o que não pode ir para dentro dela é essencial para evitar prejuízos.

Segundo técnicos especializados, algumas peças podem comprometer o funcionamento da máquina de lavar ou reduzir sua vida útil.

1. Tênis

Apesar de muita gente ainda colocar tênis na máquina de lavar, os técnicos alertam que essa prática pode danificar tanto o calçado quanto o aparelho. O impacto causado pelo giro é prejudicial, sem contar que a cola e o material do sapato acabam se desgastando mais rápido.

2. Tapetes pesados

Tapetes grandes ou muito pesados não devem ser lavados na máquina. Eles sobrecarregam o motor e podem desbalancear o tambor, causando problemas sérios. A recomendação é optar por lavagem manual ou em lavanderias especializadas.

3. Roupas com pedrarias ou apliques

Peças com brilhos, miçangas ou pedrarias soltam facilmente durante a lavagem. Além de danificarem a roupa, esses pequenos itens podem entupir o filtro da máquina de lavar, prejudicando seu funcionamento.

4. Almofadas e travesseiros com enchimento

Apesar de parecer prático, colocar travesseiros ou almofadas na máquina pode ser arriscado. O enchimento acumula água, demora a secar e pode até criar mau cheiro ou mofo. Sem falar no peso extra que afeta o tambor.

5. Sutiãs com aro

O aro de metal dos sutiãs é um verdadeiro inimigo da máquina de lavar. Ele pode se soltar e ficar preso no tambor, causando arranhões ou até quebrando partes internas do eletrodoméstico. A melhor opção é lavar à mão.

6. Itens de couro ou camurça

Couro e camurça não resistem bem à água e ao movimento da máquina. Esses materiais mancham, ressecam e perdem a forma facilmente. Para esse tipo de peça, o ideal é a limpeza especializada.

