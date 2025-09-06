Ambev está com vagas em Anápolis com salários de até R$ 9 mil

Previsão é que os aprovados comecem a trabalhar em janeiro de 2026

Da Redação - 06 de setembro de 2025

Fachada da Ambev. (Foto: Reprodução/Ambev)

A Ambev abriu inscrições para programas de trainee e estágio com lotações previstas também para Anápolis. São 200 vagas disponíveis em várias regiões do país e os salários podem chegar a R$ 9 mil.

Os selecionados terão acesso a treinamentos práticos em unidades da companhia e benefícios como vale-refeição, transporte, assistência médica e odontológica, previdência privada e participação nos lucros.

O processo seletivo será feito de forma online, com testes e entrevistas.

Para o trainee, podem participar candidatos de qualquer curso, desde que a graduação tenha sido concluída entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025.

Já para estágio, é necessário estar matriculado no ensino superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027.

As inscrições ficam abertas até 08 de setembro pelo site oficial da Ambev. A previsão é que os aprovados comecem a trabalhar em janeiro de 2026. É exigida disponibilidade para viagens e atuação presencial em diferentes localidades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!