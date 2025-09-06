Goiás tem ganhadores na Lotofácil da Independência; confira de onde são os novos milionários do estado
Concurso especial 3480 premiou duas apostas feitas em Goiás com R$ 4,2 milhões cada
A sorte sorriu para os goianos no sorteio da Lotofácil da Independência 2025, realizado neste sábado (06).
Duas apostas feitas no estado — uma em Goiânia, por canal eletrônico, e outra em uma lotérica de Piracanjuba — acertaram os 15 números do concurso 3480 e cada uma vai levar R$ 4.293.824,84.
Com prêmio estimado em R$ 220 milhões, a edição especial da Lotofácil entrou para a história como a maior já realizada.
No total, 54 apostas em todo o país dividiram o montante milionário, transformando a vida de dezenas de sortudos.
Números sorteados
03 – 05 – 06 – 08 – 09
12 – 13 – 14 – 15 – 16
17 – 20 – 21 – 22 – 23
Goiás premiado
Além do valor expressivo, chama atenção o fato de que um dos jogos vencedores em Goiás foi registrado por meio de bolão, permitindo que várias pessoas compartilhem a bolada.
Isso reforça a tradição dessa modalidade entre apostadores que buscam aumentar as chances de acerto.
Outros premiados no Brasil
As demais apostas premiadas estão distribuídas por diversos estados, com destaque para São Paulo, que sozinho registrou 20 ganhadores.
Paraná, Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal, Pernambuco e outros estados também tiveram sortudos que acertaram as 15 dezenas.
Milhões de jogadores também garantiram prêmios nas faixas menores:
- 9.661 apostas com 14 acertos recebem R$ 2.008,81 cada;
- 301.854 jogos com 13 acertos faturam R$ 35;
- 3.539.490 apostas com 12 acertos levam R$ 14;
- 18.955.181 jogos com 11 acertos ganham R$ 7.
Próximo sorteio
A próxima Lotofácil será realizada na segunda-feira (08), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.
As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa.
