Motociclista fica em estado grave e é entubado após ser atingido por caminhonete em Anápolis
Impacto deixou vítima inconsciente na via e motorista abandonou o local sem prestar socorro
Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (05) em Anápolis.
A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitscheck com a Rua Amaro Pires, no Jundiaí, e envolveu uma Honda Titan e uma caminhonete Fiat Toro.
Com o impacto, o motociclista caiu no asfalto e ficou inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local.
Na sequência, a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Anápolis (Heana), onde chegou entubada.
Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o motorista da caminhonete fugiu logo após a batida e não retornou para acompanhar o atendimento.
O caso foi registrado na Central de Flagrantes como acidente de trânsito com vítima e também por condução de veículo sob influência de álcool ou drogas. A Polícia Civil (PC) dará continuidade às investigações.
