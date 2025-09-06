Motociclista fica em estado grave e é entubado após ser atingido por caminhonete em Anápolis

Impacto deixou vítima inconsciente na via e motorista abandonou o local sem prestar socorro

Motociclista fica em estado grave e é entubado após ser atingido por caminhonete em Anápolis
Imagem mostra moto danificada após grave colisão com carro em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (05) em Anápolis.

A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitscheck com a Rua Amaro Pires, no Jundiaí, e envolveu uma Honda Titan e uma caminhonete Fiat Toro.

Com o impacto, o motociclista caiu no asfalto e ficou inconsciente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local.

Imagem mostra moto no chão e destroços após grave colisão envolvendo carro e motocicleta. (Foto: Reprodução)

Na sequência, a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Anápolis (Heana), onde chegou entubada.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o motorista da caminhonete fugiu logo após a batida e não retornou para acompanhar o atendimento.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como acidente de trânsito com vítima e também por condução de veículo sob influência de álcool ou drogas. A Polícia Civil (PC) dará continuidade às investigações.

Vítima precisou ser encaminhada pelo Samu até Heana. (Foto: Reprodução)

