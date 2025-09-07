Jovem vai para o Heana com graves ferimentos após ser atropelado por caminhão em Anápolis
Vítima ainda disse ter sido arrastada por alguns metros, junto com a moto, após a colisão
Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo (07), em Anápolis, no Setor Industrial Munir Calixto.
O motociclista, de 19 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana) com fratura exposta na perna direita.
De acordo com relatos colhidos no hospital, o motociclista seguia pela Rua 4, quando foi atingido por um caminhão que não respeitou a sinalização de parada ao cruzar a Rua 13.
A vítima ainda disse que o caminhão a arrastou a moto por alguns metros antes de deixar o local.
Os primeiros atendimentos foram feitos pela equipe de resgate dos bombeiros, e, horas depois, o motorista do caminhão foi identificado.
