Jovem vai para o Heana com graves ferimentos após ser atropelado por caminhão em Anápolis

Vítima ainda disse ter sido arrastada por alguns metros, junto com a moto, após a colisão

Davi Galvão - 07 de setembro de 2025

Vítima sofreu uma fratura exposta após ser atropelada pelo caminhão. (Foto: reprodução)

Um acidente entre uma moto e um caminhão deixou uma pessoa ferida na manhã deste domingo (07), em Anápolis, no Setor Industrial Munir Calixto.

O motociclista, de 19 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana) com fratura exposta na perna direita.

De acordo com relatos colhidos no hospital, o motociclista seguia pela Rua 4, quando foi atingido por um caminhão que não respeitou a sinalização de parada ao cruzar a Rua 13.

A vítima ainda disse que o caminhão a arrastou a moto por alguns metros antes de deixar o local.

Os primeiros atendimentos foram feitos pela equipe de resgate dos bombeiros, e, horas depois, o motorista do caminhão foi identificado.

