Motorista é levado às pressas para o HUGO após sofrer acidente em Aparecida de Goiânia
Homem, de 39 anos, afirmou para socorristas sintomas que demandaram cuidados médicos de urgência
Um motorista, de 39 anos, precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), após sofrer um acidente preocupante em Aparecida de Goiânia.
O caso aconteceu no bairro Cardoso, por volta das 22h deste sábado (06). O condutor do veículo – um Citroën C3 – estaria dirigindo em alta velocidade pela Avenida Coemitanga.
No entanto, ele teria perdido o controle do automóvel e colidido na traseira de um Ford Ka estacionado na via pública.
Com a força do impacto, o carro que estava parado foi arremessado para cima da calçada, batendo no muro de duas residências.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros ao motorista. Porém, o caso gerou preocupação, visto que o homem alegou não estar sentindo os braços e pernas.
Dessa forma, os militares retiraram o motorista do veículo e já o encaminharam para o HUGO, a fim de que recebesse atendimento médico.
O caso foi registrado em uma delegacia de Aparecida, e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).
