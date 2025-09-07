Motorista é levado às pressas para o HUGO após sofrer acidente em Aparecida de Goiânia

Homem, de 39 anos, afirmou para socorristas sintomas que demandaram cuidados médicos de urgência

Augusto Araújo - 07 de setembro de 2025

Carro colidiu em outro veículo que estava estacionado na calçada. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 39 anos, precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), após sofrer um acidente preocupante em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu no bairro Cardoso, por volta das 22h deste sábado (06). O condutor do veículo – um Citroën C3 – estaria dirigindo em alta velocidade pela Avenida Coemitanga.

No entanto, ele teria perdido o controle do automóvel e colidido na traseira de um Ford Ka estacionado na via pública.

Com a força do impacto, o carro que estava parado foi arremessado para cima da calçada, batendo no muro de duas residências.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros ao motorista. Porém, o caso gerou preocupação, visto que o homem alegou não estar sentindo os braços e pernas.

Dessa forma, os militares retiraram o motorista do veículo e já o encaminharam para o HUGO, a fim de que recebesse atendimento médico.

O caso foi registrado em uma delegacia de Aparecida, e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

