Casal morre após gravíssimo acidente na BR-060, em Goiás

PRF ainda investiga motivos que levaram o carro a perder o controle

Augusto Araújo - 08 de setembro de 2025

Carro capotou em trecho da BR-060. (Foto: Divulgação/PRF)

Um gravíssimo acidente de trânsito resultou na morte de um homem, de 43 anos, e de uma jovem, de 23, na BR-060, na madrugada deste domingo (07).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítima seguiam no sentido Goiânia–Indiara, em trecho que passava por este último município.

Porém, por motivos ainda a serem apurados, o veículo saiu da pista, atravessou o canteiro central e capotou.

Com o impacto, ambos foram arremessados para fora do carro. Equipes de socorristas foram acionadas para auxiliar as vítimas, porém elas morreram no local.

A perícia foi realizada e o Instituto Médico Legal (IML) compareceu à cena do acidente para remover o corpo da dupla. O caso segue sob investigação.

