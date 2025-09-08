Casal morre após gravíssimo acidente na BR-060, em Goiás
PRF ainda investiga motivos que levaram o carro a perder o controle
Um gravíssimo acidente de trânsito resultou na morte de um homem, de 43 anos, e de uma jovem, de 23, na BR-060, na madrugada deste domingo (07).
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítima seguiam no sentido Goiânia–Indiara, em trecho que passava por este último município.
Porém, por motivos ainda a serem apurados, o veículo saiu da pista, atravessou o canteiro central e capotou.
Com o impacto, ambos foram arremessados para fora do carro. Equipes de socorristas foram acionadas para auxiliar as vítimas, porém elas morreram no local.
A perícia foi realizada e o Instituto Médico Legal (IML) compareceu à cena do acidente para remover o corpo da dupla. O caso segue sob investigação.
