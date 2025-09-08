Goiânia terá festival de cerveja com ‘copão’ de chope e música ao vivo

Durante evento, público poderá degustar diversos rótulos regionais

Gabriella Pinheiro - 08 de setembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Nos dias 12 e 13 de setembro, Goiânia terá a 3ª edição do Go Beer – Encontro de Cervejas Artesanais Goianas. Desta vez, o evento acontecerá no Metropolitan Mall, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás.

A programação ocorrerá das 17h às 22h na sexta-feira e das 14h às 19h no sábado. Ao todo, participarão sete cervejarias da região, sendo elas: Cevatta, ArteHope, Biomma, Cavalo Louco, Três Domingos (Anicuns-GO), Dias e Asturia.

Durante o evento, o público poderá degustar diversos rótulos regionais, como Pilsen, Sour, American Pale Ale (APA) de manga, Imperial IPA, Cacau IPA e Viena, além de chope de vinho.

Haverá ainda opções de chopes avulsos de 300 ml (Pilsen e demais estilos), além de uma caneca de vidro personalizada de 340 ml, que inclui três chopes: um Pilsen e dois à escolha do participante.

Também estão previstas apresentações musicais. Na sexta-feira, a partir das 19h30, o duo Velhos Modernos se apresentará com repertório de rock e pop/rock nacional e internacional. Já no sábado, o evento começa às 14h com o DJ Gordogroove. Às 16h, o palco recebe João Garoto (voz e violão), Danilo Duarte (voz) e Marco Lima (voz e bateria).

