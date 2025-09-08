Moradores em Goiás podem ter desconto de até 99% para pagar dívidas; saiba como

Apenas no estado, são 319 mil pendências com redução de quase total do valor que estão aptas a serem negociadas

Davi Galvão Davi Galvão -
Mudança na lei garante benefícios para idosos endividados Serasa
(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Aproximadamente 70 mil goianos terão a oportunidade de negociar dívidas com descontos de até 99% nesta terça-feira (09),

Isso porque o Serasa, através da plataforma “Serasa Limpa Nome” realizará uma iniciativa com mais de 1,6 mil empresas parceiras e disponibiliza mais de 10 milhões de débitos com condições especiais.

De acordo com a instituição, cerca de 2,3 milhões de brasileiros podem ter acesso ao desconto máximo. Apenas em Goiás, são 319 mil dívidas com redução de quase total do valor que estão aptas a serem negociadas.

Levantamento da Serasa mostra que 2025 já registra recorde de negociações com abatimento de 99%.

Entre janeiro e julho, foram firmados mais de 672 mil acordos nessa condição, alta de 7,94% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Goiás, foram 18 mil negociações, crescimento de quase 11% na comparação com 2024.

Como negociar

Para negociar as dívidas, o primeiro passo é baixar o aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS. Após instalar, basta digitar o CPF, preencher um breve cadastro e acessar a plataforma, onde já estarão disponíveis as informações financeiras do consumidor.

Em seguida, na opção “Ver ofertas” aparecem as condições com os descontos aplicados, permitindo que o usuário clique em uma das dívidas para visualizar as opções de renegociação. Para prosseguir, é necessário selecionar o campo “Negociar”.

O consumidor deve revisar e finalizar o acordo, escolhendo a forma de pagamento desejada.

Caso opte por boleto, é possível copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se a preferência for pelo Pix, basta selecionar o dia de vencimento e a quantidade de parcelas.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

