Moradores em Goiás podem ter desconto de até 99% para pagar dívidas; saiba como

Apenas no estado, são 319 mil pendências com redução de quase total do valor que estão aptas a serem negociadas

Davi Galvão - 08 de setembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Aproximadamente 70 mil goianos terão a oportunidade de negociar dívidas com descontos de até 99% nesta terça-feira (09),

Isso porque o Serasa, através da plataforma “Serasa Limpa Nome” realizará uma iniciativa com mais de 1,6 mil empresas parceiras e disponibiliza mais de 10 milhões de débitos com condições especiais.

De acordo com a instituição, cerca de 2,3 milhões de brasileiros podem ter acesso ao desconto máximo. Apenas em Goiás, são 319 mil dívidas com redução de quase total do valor que estão aptas a serem negociadas.

Levantamento da Serasa mostra que 2025 já registra recorde de negociações com abatimento de 99%.

Entre janeiro e julho, foram firmados mais de 672 mil acordos nessa condição, alta de 7,94% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Goiás, foram 18 mil negociações, crescimento de quase 11% na comparação com 2024.

Como negociar

Para negociar as dívidas, o primeiro passo é baixar o aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS. Após instalar, basta digitar o CPF, preencher um breve cadastro e acessar a plataforma, onde já estarão disponíveis as informações financeiras do consumidor.

Em seguida, na opção “Ver ofertas” aparecem as condições com os descontos aplicados, permitindo que o usuário clique em uma das dívidas para visualizar as opções de renegociação. Para prosseguir, é necessário selecionar o campo “Negociar”.

O consumidor deve revisar e finalizar o acordo, escolhendo a forma de pagamento desejada.

Caso opte por boleto, é possível copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se a preferência for pelo Pix, basta selecionar o dia de vencimento e a quantidade de parcelas.

