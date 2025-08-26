Geração Z é mais responsável financeiramente do que millenials, diz pesquisa

Números apontam que jovens se mostram mais maduros, colocando o pagamento de contas e dívidas como prioridade

Davi Galvão - 26 de agosto de 2025

Até o fim de 2025, geração Z deve corresponder a 30% da força de trabalho das empresas. (Foto: Freepik)

Por mais que a rixa entre gerações exista, números sugerem que a Geração Z pode estar finalmente se tornando mais responsável do que os millenials quando o assunto é finanças.

Segundo dados da Serasa, entre janeiro e julho deste ano, o número de jovens de 18 a 25 anos que negociaram dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome cresceu 49%, ultrapassando 1,5 milhão de pessoas. Comparativamente, na faixa etária entre 26 e 35 anos, o crescimento foi de apenas 11,10%.

“O aumento da participação dos jovens mostra que a educação financeira e o acesso facilitado à negociação têm feito diferença para uma geração que ainda está aprendendo a lidar com as finanças”, explicou a gerente da Serasa, Patrícia Camillo.

De acordo com ela, muitos membros da Geração Z estão dando os primeiros passos na vida profissional e aproveitam descontos para evitar que dívidas se transformem em um problema maior no futuro.

Mais responsáveis

Uma pesquisa da Serasa, feita com 2.923 jovens da Geração Z mostra que 55% deles já arcam integralmente com os próprios gastos mensais e 39% contribuem ou dividem as despesas da casa.

“Essa geração se mostra ainda mais madura financeiramente, colocando o pagamento de contas e dívidas como prioridade”, avaliou Patrícia.

O estudo aponta ainda que 57% afirmam ter aprendido a buscar estabilidade justamente por crescerem em um ambiente de instabilidade econômica.

Em Goiás, o movimento também foi expressivo: 62,5 mil jovens de 18 a 25 anos negociaram dívidas entre janeiro e julho, alta de 48% em relação ao mesmo período de 2024.

Dívidas crescem

O Brasil fechou o mês de julho com 78,16 milhões de pessoas inadimplentes, o maior número registrado no ano e também da série histórica da Serasa. Juntas, as 307 milhões de dívidas em aberto somam R$ 482 bilhões, com valor médio de R$ 1.570,17 por débito.

Em relação ao perfil dos devedores, a Geração Z ainda representa a menor fatia, mas os números seguem crescendo, assim como nas demais faixas etárias.

