Geração Z é mais responsável financeiramente do que millenials, diz pesquisa

Números apontam que jovens se mostram mais maduros, colocando o pagamento de contas e dívidas como prioridade

Davi Galvão Davi Galvão -
Até o fim de 2025, geração Z deve corresponder a 30% da força de trabalho das empresas. (Foto: Freepik)
Até o fim de 2025, geração Z deve corresponder a 30% da força de trabalho das empresas. (Foto: Freepik)

Por mais que a rixa entre gerações exista, números sugerem que a Geração Z pode estar finalmente se tornando mais responsável do que os millenials quando o assunto é finanças.

Segundo dados da Serasa, entre janeiro e julho deste ano, o número de jovens de 18 a 25 anos que negociaram dívidas na plataforma Serasa Limpa Nome cresceu 49%, ultrapassando 1,5 milhão de pessoas. Comparativamente, na faixa etária entre 26 e 35 anos, o crescimento foi de apenas 11,10%.

“O aumento da participação dos jovens mostra que a educação financeira e o acesso facilitado à negociação têm feito diferença para uma geração que ainda está aprendendo a lidar com as finanças”, explicou a gerente da Serasa, Patrícia Camillo.

De acordo com ela, muitos membros da Geração Z estão dando os primeiros passos na vida profissional e aproveitam descontos para evitar que dívidas se transformem em um problema maior no futuro.

Mais responsáveis

Uma pesquisa da Serasa, feita com 2.923 jovens da Geração Z mostra que 55% deles já arcam integralmente com os próprios gastos mensais e 39% contribuem ou dividem as despesas da casa.

“Essa geração se mostra ainda mais madura financeiramente, colocando o pagamento de contas e dívidas como prioridade”, avaliou Patrícia.

O estudo aponta ainda que 57% afirmam ter aprendido a buscar estabilidade justamente por crescerem em um ambiente de instabilidade econômica.

Em Goiás, o movimento também foi expressivo: 62,5 mil jovens de 18 a 25 anos negociaram dívidas entre janeiro e julho, alta de 48% em relação ao mesmo período de 2024.

Dívidas crescem

O Brasil fechou o mês de julho com 78,16 milhões de pessoas inadimplentes, o maior número registrado no ano e também da série histórica da Serasa. Juntas, as 307 milhões de dívidas em aberto somam R$ 482 bilhões, com valor médio de R$ 1.570,17 por débito.

Em relação ao perfil dos devedores, a Geração Z ainda representa a menor fatia, mas os números seguem crescendo, assim como nas demais faixas etárias.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Goiás? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias