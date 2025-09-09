Câmeras registram momento em que prefeito de Morro Agudo de Goiás é alvo de atentado

Prefeitura repudiou ato e policiais militares e civis atuam no momento para identificar autor

Gabriella Pinheiro - 09 de setembro de 2025

Câmeras registram momento que prefeito de Morro Agudo de Goiás é baleado. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Morro Agudo de Goiás, Deny Leles (MDB), de 54 anos, foi alvo de um atentado enquanto chegava em casa, acompanhado da primeira-dama Meire Augusta, na noite da última segunda-feira (08). Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o político estaciona o carro, desce e começa a caminhar rumo à propriedade. Logo ao fundo, um homem sai de trás de uma árvore onde estava escondido e atira das sombras, fugindo em seguida.

O prefeito foi atingido no braço esquerdo e encaminhado ao hospital municipal. Posteriormente, foi transferido para uma unidade em Ceres, mas sem risco de morte.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e se dirigiu ao hospital, onde encontrou o prefeito consciente e fora de perigo. Ele já recebeu alta e foi liberado.

Policiais militares e civis atuam no momento para identificar o autor dos disparos. Até agora, não há informações sobre a motivação do crime.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura repudiou toda e qualquer forma de violência, agradeceu pelas mensagens de apoio e orações recebidas neste momento difícil, e reafirmou a confiança no trabalho das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.