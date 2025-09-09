Câmeras registram momento em que prefeito de Morro Agudo de Goiás é alvo de atentado

Prefeitura repudiou ato e policiais militares e civis atuam no momento para identificar autor

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Câmeras registram momento que prefeito de Morro Agudo de Goiás é baleado
Câmeras registram momento que prefeito de Morro Agudo de Goiás é baleado. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Morro Agudo de Goiás, Deny Leles (MDB), de 54 anos, foi alvo de um atentado enquanto chegava em casa, acompanhado da primeira-dama Meire Augusta, na noite da última segunda-feira (08). Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o político estaciona o carro, desce e começa a caminhar rumo à propriedade. Logo ao fundo, um homem sai de trás de uma árvore onde estava escondido e atira das sombras, fugindo em seguida.

O prefeito foi atingido no braço esquerdo e encaminhado ao hospital municipal. Posteriormente, foi transferido para uma unidade em Ceres, mas sem risco de morte.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e se dirigiu ao hospital, onde encontrou o prefeito consciente e fora de perigo. Ele já recebeu alta e foi liberado.

Policiais militares e civis atuam no momento para identificar o autor dos disparos. Até agora, não há informações sobre a motivação do crime.

Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura repudiou toda e qualquer forma de violência, agradeceu pelas mensagens de apoio e orações recebidas neste momento difícil, e reafirmou a confiança no trabalho das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.

Leia a nota completa na íntegra: 

A Prefeitura de Morro Agudo de Goiás informa que, na noite desta segunda-feira (08), o prefeito Deny Leles e a primeira-dama Meire Augusta sofreram um atentado ao chegarem em sua residência.

No momento do ocorrido, o prefeito foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele recebeu atendimento imediato no Hospital Municipal e, posteriormente, foi transferido para a cidade de Ceres.

Graças a deus, o prefeito já recebeu alta, seu estado de saúde estável, e ele está ao lado de sua família.

A prefeitura repudia toda e qualquer tipo de violência, agradece as mensagens de apoio e as orações recebidas neste momento difícil, reafirmando sua confiança no trabalho das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias