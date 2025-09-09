Câmeras registram momento em que prefeito de Morro Agudo de Goiás é alvo de atentado
Prefeitura repudiou ato e policiais militares e civis atuam no momento para identificar autor
O prefeito de Morro Agudo de Goiás, Deny Leles (MDB), de 54 anos, foi alvo de um atentado enquanto chegava em casa, acompanhado da primeira-dama Meire Augusta, na noite da última segunda-feira (08). Toda a situação foi registrada por câmeras de segurança.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o político estaciona o carro, desce e começa a caminhar rumo à propriedade. Logo ao fundo, um homem sai de trás de uma árvore onde estava escondido e atira das sombras, fugindo em seguida.
O prefeito foi atingido no braço esquerdo e encaminhado ao hospital municipal. Posteriormente, foi transferido para uma unidade em Ceres, mas sem risco de morte.
A Polícia Militar (PM) foi acionada e se dirigiu ao hospital, onde encontrou o prefeito consciente e fora de perigo. Ele já recebeu alta e foi liberado.
Policiais militares e civis atuam no momento para identificar o autor dos disparos. Até agora, não há informações sobre a motivação do crime.
Em nota enviada à imprensa, a Prefeitura repudiou toda e qualquer forma de violência, agradeceu pelas mensagens de apoio e orações recebidas neste momento difícil, e reafirmou a confiança no trabalho das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.
Leia a nota completa na íntegra:
A Prefeitura de Morro Agudo de Goiás informa que, na noite desta segunda-feira (08), o prefeito Deny Leles e a primeira-dama Meire Augusta sofreram um atentado ao chegarem em sua residência.
No momento do ocorrido, o prefeito foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele recebeu atendimento imediato no Hospital Municipal e, posteriormente, foi transferido para a cidade de Ceres.
Graças a deus, o prefeito já recebeu alta, seu estado de saúde estável, e ele está ao lado de sua família.
Ainda não há informações sobre a motivação do crime. a polícia foi acionada e as devidas investigações já estão em andamento.
Leia também
- Mulheres são presas pela PM após saírem de Brasília para cometer furtos em Goiânia
- Morre cadela resgatada pela PM em Aparecida de Goiânia após ser encontrada em desnutrição grave
- Morte de funcionária do Floresta Supermercados gera comoção em Anápolis: “Sempre será lembrada com esses sorrisos”
- Funcionária desviou cerca de R$ 1 milhão de empresa em Goianápolis para família e amigos, diz Polícia Civil
A prefeitura repudia toda e qualquer tipo de violência, agradece as mensagens de apoio e as orações recebidas neste momento difícil, reafirmando sua confiança no trabalho das autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos.
TEM VÍDEO ‼️Câmeras registram momento em que prefeito de Morro Agudo de Goiás é alvo de atentado
Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/f70K73tNRv
— Portal 6 (@portal6noticias) September 9, 2025