Concurso público do MPGO com vagas para ensino fundamental tem salário de R$ 4.542,73; veja como se inscrever

Seleção dos candidatos será composta por provas objetivas, discursivas e de redação, além da análise de títulos

Paulo Roberto Belém - 09 de setembro de 2025

Pessoa fazendo prova. (Foto: Agência Gov)

O Ministério Público de Goiás (MPGO) anunciou a abertura de três concursos públicos com o objetivo de preencher três vagas para o cargo de Secretário Auxiliar, destinadas aos municípios de Montividiu, Pirenópolis e Uruaçu.

Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo.

Os aprovados terão jornada de 40 horas semanais e receberão remuneração mensal de R$ 4.542,73.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 de setembro e 15 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site oficial do MPGO.

Para confirmar a participação, será necessário pagar a taxa no valor de R$ 62,02.

Etapas do concurso

A seleção dos candidatos será composta por provas objetivas, discursivas e de redação, além da análise de títulos.

Vigência

O concurso terá validade de dois anos, a contar da publicação do termo de homologação no Diário Oficial do MPGO, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Mais informações estão disponíveis nos editais publicados pelo MPGO.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!