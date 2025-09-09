Divulgada a lista com todos os feriados prolongados de 2026 em Anápolis

Ano terá 10 oportunidades de descanso estendido, além de pontos facultativos

Paulo Roberto Belém - 09 de setembro de 2025

(Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O calendário oficial de 2026 já foi definido e os anapolinos podem se preparar: serão 10 feriados prolongados ao longo do ano, sem contar os pontos facultativos que também ampliam os dias de descanso.

Entre os destaques, estão o aniversário de Anápolis, em 31 de julho, que cairá em uma sexta-feira, além de datas nacionais importantes que coincidirão com segundas e sextas-feiras, como a Independência do Brasil e o Natal.

Confira a lista completa de feriados prolongados em 2026

03 de abril — Sexta-feira Santa (sexta-feira)

1º de maio — Dia do Trabalhador (sexta-feira)

31 de julho — Aniversário de Anápolis (sexta-feira)

07 de setembro — Independência do Brasil (segunda-feira)

12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)

02 de novembro — Finados (segunda-feira)

20 de novembro — Dia da Consciência Negra (sexta-feira)

25 de dezembro — Natal (sexta-feira)

Além desses, o calendário também inclui pontos facultativos, como Corpus Christi (04 de junho), além das vésperas de Natal e Ano Novo (24 e 31 de dezembro), todas em quintas-feiras com expediente reduzido até as 14h.

Em contrapartida, feriados como a Páscoa (5 de abril), a Proclamação da República (15 de novembro) e datas estaduais e municipais em julho e outubro cairão em finais de semana, sem gerar prolongamento.

