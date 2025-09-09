Divulgada a lista com todos os feriados prolongados de 2026 em Anápolis
Ano terá 10 oportunidades de descanso estendido, além de pontos facultativos
O calendário oficial de 2026 já foi definido e os anapolinos podem se preparar: serão 10 feriados prolongados ao longo do ano, sem contar os pontos facultativos que também ampliam os dias de descanso.
Entre os destaques, estão o aniversário de Anápolis, em 31 de julho, que cairá em uma sexta-feira, além de datas nacionais importantes que coincidirão com segundas e sextas-feiras, como a Independência do Brasil e o Natal.
Confira a lista completa de feriados prolongados em 2026
- 03 de abril — Sexta-feira Santa (sexta-feira)
- 1º de maio — Dia do Trabalhador (sexta-feira)
- 31 de julho — Aniversário de Anápolis (sexta-feira)
- 07 de setembro — Independência do Brasil (segunda-feira)
- 12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira)
- 02 de novembro — Finados (segunda-feira)
- 20 de novembro — Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
- 25 de dezembro — Natal (sexta-feira)
Além desses, o calendário também inclui pontos facultativos, como Corpus Christi (04 de junho), além das vésperas de Natal e Ano Novo (24 e 31 de dezembro), todas em quintas-feiras com expediente reduzido até as 14h.
Em contrapartida, feriados como a Páscoa (5 de abril), a Proclamação da República (15 de novembro) e datas estaduais e municipais em julho e outubro cairão em finais de semana, sem gerar prolongamento.
Leia também
- Bairros de Anápolis com grande concentração populacional ficarão sem água nesta semana; saiba quais
- Pai que matou motorista responsável pela morte do filho de 8 anos vai a júri popular em Goiânia
- Em meio ao pó, poeira e lama, moradores de Anápolis lutam há 20 anos para que rua seja asfaltada
- Moradores em Goiás podem ter desconto de até 99% para pagar dívidas; saiba como
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!