Idosa fica gravemente ferida após ataque de pitbull em Anápolis

Animal teria mordido a vítima na região da nuca, causando múltiplas lesões e forte sangramento

Bombeiros foram acionados para socorrer idosa após ataque de pitbull. (Foto: Reprodução/Instagram/anapolinos)

Uma idosa ficou gravemente ferida na manhã desta terça-feira (09), após ser atacada por um cachorro da raça pitbull dentro de uma residência localizada no bairro Vila Formosa, em Anápolis.

Segundo informações preliminares, o animal teria mordido a vítima na região da nuca, causando múltiplas lesões. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para prestar socorro.

Viaturas da Polícia Militar (PM) e dos bombeiros chegaram ao local para realizar os atendimentos necessários à idosa, que moraria sozinha no imóvel.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) em estado grave, com forte sangramento.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias em que o ataque ocorreu nem sobre o destino do animal após a ação policial.

