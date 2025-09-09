Motorista é preso na BR-153 após PRF descobrir o que ele levava escondido entre frutas e verduras
Condutor não soube informar os remetentes e destinatários da mercadoria, nem o valor que receberia pelo transporte
Na noite desta segunda-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma espingarda, quase 1 mil munições e dezenas de produtos eletrônicos durante fiscalização na BR-153, em Jaraguá.
A ocorrência começou quando agentes do Grupo de Operações com Cães abordaram um caminhão que seguia de Goiânia para Redenção (PA).
O motorista, de 54 anos, declarou aos agentes da PRF que transportava apenas frutas e verduras refrigeradas, mas a vistoria revelou seis caixas escondidas entre a carga.
Dentro delas foram encontrados uma espingarda calibre 20, 953 munições de diferentes calibres, além de 66 celulares, uma antena de internet via satélite e outros acessórios eletrônicos sem nota fiscal.
O condutor não soube informar os remetentes e destinatários da mercadoria, nem o valor que receberia pelo transporte.
Ele foi preso em flagrante e levado à Polícia Civil de Jaraguá, enquanto os eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.
