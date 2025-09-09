Motorista é preso na BR-153 após PRF descobrir o que ele levava escondido entre frutas e verduras

Condutor não soube informar os remetentes e destinatários da mercadoria, nem o valor que receberia pelo transporte

Davi Galvão - 09 de setembro de 2025

PRF encontrou diversos materiais escondidos pelo motorista. (Foto: Divulgação/PRF)

Na noite desta segunda-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma espingarda, quase 1 mil munições e dezenas de produtos eletrônicos durante fiscalização na BR-153, em Jaraguá.

A ocorrência começou quando agentes do Grupo de Operações com Cães abordaram um caminhão que seguia de Goiânia para Redenção (PA).

O motorista, de 54 anos, declarou aos agentes da PRF que transportava apenas frutas e verduras refrigeradas, mas a vistoria revelou seis caixas escondidas entre a carga.

Dentro delas foram encontrados uma espingarda calibre 20, 953 munições de diferentes calibres, além de 66 celulares, uma antena de internet via satélite e outros acessórios eletrônicos sem nota fiscal.

O condutor não soube informar os remetentes e destinatários da mercadoria, nem o valor que receberia pelo transporte.

Ele foi preso em flagrante e levado à Polícia Civil de Jaraguá, enquanto os eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

