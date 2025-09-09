Motorista é preso na BR-153 após PRF descobrir o que ele levava escondido entre frutas e verduras

Condutor não soube informar os remetentes e destinatários da mercadoria, nem o valor que receberia pelo transporte

Davi Galvão Davi Galvão -
PRF encontrou diversos materiais escondidos pelo motorista. (Foto: Divulgação/PRF)

Na noite desta segunda-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma espingarda, quase 1 mil munições e dezenas de produtos eletrônicos durante fiscalização na BR-153, em Jaraguá.

A ocorrência começou quando agentes do Grupo de Operações com Cães abordaram um caminhão que seguia de Goiânia para Redenção (PA).

O motorista, de 54 anos, declarou aos agentes da PRF que transportava apenas frutas e verduras refrigeradas, mas a vistoria revelou seis caixas escondidas entre a carga.

Dentro delas foram encontrados uma espingarda calibre 20, 953 munições de diferentes calibres, além de 66 celulares, uma antena de internet via satélite e outros acessórios eletrônicos sem nota fiscal.

O condutor não soube informar os remetentes e destinatários da mercadoria, nem o valor que receberia pelo transporte.

Ele foi preso em flagrante e levado à Polícia Civil de Jaraguá, enquanto os eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

