Mulheres são presas pela PM após saírem de Brasília para cometer furtos em Goiânia

Suspeitas foram localizadas nas imediações da região de condomínios, próximo à GO-020

Paulo Roberto Belém - 09 de setembro de 2025

Suspeitas foram presas pela Polícia Militar (PM) com os itens que teriam sido furtados (Foto: Reprodução)

Acionados para flagrar uma situação de furto a uma farmácia localizada na região dos condomínios próximo à GO-020, Goiânia, a Polícia Militar (PM) deu de cara com duas mulheres, de idades não divulgadas, com uma série de produtos extraviados do estabelecimento.

Elas acabaram sendo presas na ocorrência que aconteceu nesta segunda-feira (08) em uma farmácia na capital.

Só de lá, os itens furtados foram estimados em R$ 900. No momento da prisão, uma as que foram presas se tratava de uma foragida da Justiça.

Todos os produtos foram encontraram dentro do veículo em que as duas estavam. Elas disseram aos militares que seriam de Brasília e que teriam vindo para Goiânia com o intuito de praticar crimes.

Outro fato que chamou a atenção dos policiais é que no carro também foram encontradas peças de roupas que teriam sido furtadas de uma loja de uma famosa franquia presente em Goiânia.

Por conta da situação delituosa, as duas foram conduzidas para a Central de Flagrantes da capital, onde foram enquadradas por furto qualificado.

