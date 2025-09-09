PC investiga morte de vendedor após extração de siso em clínica de Goiânia

Estabelecimento onde vítima fez operação emitiu nota afirmando não ter cometido qualquer erro no procedimento

Augusto Araújo - 09 de setembro de 2025

Luan Vinícius Alves Gonzaga teria morrido após procedimento de extração do siso, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) investiga a morte de Luan Vinícius Alves Gonzaga, comerciante de 32 anos que teria morrido após realizar um procedimento de extração do siso, em Goiânia.

A vítima teria feito a operação no dia 22 de agosto, em uma clínica odontológica localizada na Vila Canaã. Porém, teria sofrido complicações após uma infecção generalizada.

Luan ficou internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) até esta segunda-feira (08), data em que veio a óbito.

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Oloares Ferreira. Ele repercutiu uma nota emitida pela clínica odontológica, que alegou não ter cometido qualquer erro no procedimento.

O estabelecimento também afirmou que a operação era de alta complexidade e que “a intercorrência relatada está associada à possível condição de diabetes não informada pelo paciente em seu prontuário”.

A clínica pontuou também que o falecimento de Luan foi um grande abalo e prestou condolências à família da vítima.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Confira a nota da clínica na íntegra:

“O odontólogo responsável pela clínica que atendeu o paciente Luan Vinícius Alves Gonzaga esclarece que, conforme documentação e exames realizados, não houve qualquer erro na execução do procedimento de extração do dente siso, ao contrário do que foi divulgado no perfil @oloaresferreria, no Instagram.

Trata-se de um procedimento de alta complexidade, tendo em vista que o dente apresentava posição desfavorável, porém a extração foi realizada com total êxito, fato comprovado por exames radiográficos realizados antes e após o procedimento, os quais demonstram a completa remoção do dente, sem restos radiculares, ao contrário do que foi afirmado na reportagem.

Ressalta-se que a intercorrência relatada está associada à possível condição de diabetes não informada pelo paciente em seu prontuário, o qual foi devidamente preenchido e assinado pelo mesmo.

O Luan era paciente recorrente da clínica, inclusive com elogios prestados pelo mesmo a nosso favor na rede social.

Para nós foi um abalo muito grande receber tal notícia.

Externamos profundas condolências pelo horrível ocorrido, apresentando nossos mais sinceros votos de pesar à família enlutada”.

