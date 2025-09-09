PF deflagra operação contra suspeito de assediar deputada Silvye Alves

Outra vítima dos crimes virtuais foi a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Augusto Araújo - 09 de setembro de 2025

Deputada Silvye Alves. (Foto: Reprodução/ Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (09), a Operação Assédio, visando apurar crimes de perseguição (stalking) e violência política de gênero. Dentre as vítimas, está a deputada federal Silvye Alves (UB).

No começo de agosto, a parlamentar utilizou as redes sociais para denunciar que um homem enviou diversas fotos da própria genital para o endereço eletrônico dela, material que foi aberto por duas assessoras.

Silvye Alves ainda revelou, na ocasião, que o autor das fotos se chamaria Italo Almeida, destacando que o mesmo deverá responder pelas ações.

Porém, a PF não confirmou se este suspeito seria o alvo da operação deflagrada nesta terça-feira (09).

Conforme a corporação, diversas mulheres foram vítimas dos crimes. Dentre elas, também está a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

Até o momento, foi cumprido mandado de busca e apreensão em Duque de Caxias (RJ), além de determinadas medidas cautelares que proíbem o investigado de acessar a internet, contatar as vítimas e deixar a região metropolitana do Rio de Janeiro sem autorização judicial.

