Truque caseiro passado de geração para limpar a boca do fogão (é fácil e fica um brinco)

Resultado é imediato: a gordura impregnada sai com facilidade e o fogão fica com cara de novo, sem esforço e sem gastar com produtos caros

Denilson Boaventura - 09 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/ Doce lar da josi)

Quando foi a última vez que você limpou de verdade a boca do seu fogão? Aquela parte onde a panela fica em cima e que, com o tempo, acumula gordura e crostas difíceis de sair?

Pois é, esse detalhe da cozinha pede uma atenção especial e um truque caseiro que viralizou na internet pode ser a solução que você estava esperando. A tarefa complexa de limpeza vira uma atividade simples de fazer em poucos minutos.

O ditado já dizia: dica de vó é tesouro! E foi justamente uma dessas receitinhas antigas que fez sucesso nas redes sociais.

Uma trend no Youtube ensinou um passo a passo que deixa a boca do fogão brilhando como nova, usando um item que todo mundo tem em casa: a palha de aço. Pegue papel e caneta ou faça um print da tela para testar em casa.

O que você vai precisar:

– Algumas gotas de acetona

– 1 palhas de aço (bombril)

Modo de preparo da receita

O tutorial na internet traz uma pré-limpeza, onde você vai retirar as bocas de fogão que precisam de limpeza e começar o processo.

No vídeo, o truque mostra que você deve pingar algumas gotas de acetona na palha de aço e esfregar na peça levemente. Depois esfregue com uma bucha comum, retire o excesso e lave bem com detergente.

O resultado é imediato: a gordura impregnada sai com facilidade e a peça do fogão fica com cara de nova, sem esforço e sem gastar com produtos caros.

Confira o vídeo completo do tutorial caseiro:

