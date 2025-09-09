Truque caseiro passado de geração para limpar a boca do fogão (é fácil e fica um brinco)
Resultado é imediato: a gordura impregnada sai com facilidade e o fogão fica com cara de novo, sem esforço e sem gastar com produtos caros
Quando foi a última vez que você limpou de verdade a boca do seu fogão? Aquela parte onde a panela fica em cima e que, com o tempo, acumula gordura e crostas difíceis de sair?
Pois é, esse detalhe da cozinha pede uma atenção especial e um truque caseiro que viralizou na internet pode ser a solução que você estava esperando. A tarefa complexa de limpeza vira uma atividade simples de fazer em poucos minutos.
O ditado já dizia: dica de vó é tesouro! E foi justamente uma dessas receitinhas antigas que fez sucesso nas redes sociais.
Uma trend no Youtube ensinou um passo a passo que deixa a boca do fogão brilhando como nova, usando um item que todo mundo tem em casa: a palha de aço. Pegue papel e caneta ou faça um print da tela para testar em casa.
O que você vai precisar:
– Algumas gotas de acetona
– 1 palhas de aço (bombril)
Modo de preparo da receita
O tutorial na internet traz uma pré-limpeza, onde você vai retirar as bocas de fogão que precisam de limpeza e começar o processo.
No vídeo, o truque mostra que você deve pingar algumas gotas de acetona na palha de aço e esfregar na peça levemente. Depois esfregue com uma bucha comum, retire o excesso e lave bem com detergente.
O resultado é imediato: a gordura impregnada sai com facilidade e a peça do fogão fica com cara de nova, sem esforço e sem gastar com produtos caros.
Confira o vídeo completo do tutorial caseiro:
