Anápolis unida na campanha de vacinação antirrábica
Vacinar é proteger o presente e blindar o futuro
É comum ouvirmos que os animais são nossos melhores amigos. Eles nos oferecem carinho, companhia e lealdade incondicional. Mas, em troca desse amor, precisamos dar a eles algo fundamental: proteção.
A campanha de vacinação antirrábica em Anápolis é uma chance de mostrarmos, na prática, que esse cuidado não fica apenas no discurso. A raiva é uma doença que não dá segunda chance. Ela é cruel e fatal. A única forma de vencê-la é prevenindo. E a prevenção está ao alcance de todos nós: basta levar cães e gatos aos postos de vacinação.
Ao longo dos anos, nossa cidade tem mostrado sensibilidade para essa causa. A cada campanha, milhares de animais são imunizados. Isso significa menos riscos, mais saúde e mais tranquilidade para todos.
Quero deixar claro: quando defendemos a vacinação, não falamos apenas da vida dos animais. Falamos da segurança das famílias, das crianças que convivem com eles, dos trabalhadores que circulam pelas ruas. Vacinar é proteger o presente e blindar o futuro.
Convido cada anapolino a assumir esse compromisso. Vamos transformar a campanha em um movimento de cidadania, solidariedade e amor.
Confira todos os postos de vacinação clicando neste link!