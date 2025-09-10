Coca-Cola Bandeirantes abre vagas de emprego na Grande Goiânia para diversos cargos

Oportunidades são para diferentes funções e candidaturas podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2025

Funcionário fazendo carregamento de produtos da Coca-Cola. (Foto: Divulgação)

A Coca-Cola Bandeirantes está com diversas vagas de emprego abertas para diferentes cargos e áreas de atuação nos estados de Goiás e Tocantins.

No estado, as oportunidades são para os polos de Trindade e Aparecida de Goiânia, e abrangem 11 funções.

Os interessados podem se inscrever de forma online, por meio do site da Coca-Cola, selecionando a opção “Quero me candidatar”. Ao clicar nela, os candidatos deverão preencher um formulário com seus dados pessoais.

Há vagas para as seguintes funções: Ajudante de Motorista (Logística), Repositor de Vendas (Comercial), Consultor de Vendas (Comercial), Motorista Entregador de Vendas (uma vaga para Trindade e outra para Aparecida), Auxiliar de Depósito (PCD), Jovem Aprendiz, Ajudante de Motorista (PCD), Assistente Administrativo (PCD), Estágio e Operador de Empilhadeira.

Vale destacar que a Coca-Cola Bandeirantes é uma empresa de bebidas do Grupo José Alves, com mais de 35 anos de atuação. Fundada em 1987, emprega mais de 3 mil colaboradores diretos e 5 mil indiretos.

