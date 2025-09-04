Coca-Cola anuncia investimento milionário para aumentar produção em Goiás

Aporte visa garantir maior sustentabilidade e ganhos em toda cadeia produtiva

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2025

Garrafas de Coca-Cola. (Foto: Zô Guimarães/Folhapress)

A empresa multinacional Coca-Cola Bandeirantes anunciou investimento milionário para reforçar a presença e aumentar a produção em Goiás e Tocantins.

De acordo com a companhia, só nos últimos três anos, as unidades desses estados receberam aporte total de R$ 650 milhões, voltados para a ampliação das áreas de produção e armazenamento. O objetivo é garantir maior produtividade, sustentabilidade ambiental e ganhos em toda a cadeia produtiva.

O próximo passo é que, a partir de 2026, a empresa inicie a produção própria dos sucos Del Valle, Del Valle Kapo e do isotônico Powerade. Isso permitirá maior disponibilidade desses produtos na região Centro-Oeste, além de gerar novos empregos, tanto diretos quanto indiretos.

Segundo a Coca-Cola Bandeirantes, a medida visa aproximar ainda mais a operação dos consumidores locais, fortalecendo a logística e ampliando o alcance da marca.

Em Goiás, a empresa tem sede na cidade de Trindade e atua há mais de 38 anos, tanto em Goiás quanto no Tocantins. Vale destacar que a companhia gera mais de 3 mil empregos diretos e cerca de 5 mil indiretos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!