Coca-Cola anuncia investimento milionário para aumentar produção em Goiás
Aporte visa garantir maior sustentabilidade e ganhos em toda cadeia produtiva
A empresa multinacional Coca-Cola Bandeirantes anunciou investimento milionário para reforçar a presença e aumentar a produção em Goiás e Tocantins.
De acordo com a companhia, só nos últimos três anos, as unidades desses estados receberam aporte total de R$ 650 milhões, voltados para a ampliação das áreas de produção e armazenamento. O objetivo é garantir maior produtividade, sustentabilidade ambiental e ganhos em toda a cadeia produtiva.
O próximo passo é que, a partir de 2026, a empresa inicie a produção própria dos sucos Del Valle, Del Valle Kapo e do isotônico Powerade. Isso permitirá maior disponibilidade desses produtos na região Centro-Oeste, além de gerar novos empregos, tanto diretos quanto indiretos.
Segundo a Coca-Cola Bandeirantes, a medida visa aproximar ainda mais a operação dos consumidores locais, fortalecendo a logística e ampliando o alcance da marca.
Em Goiás, a empresa tem sede na cidade de Trindade e atua há mais de 38 anos, tanto em Goiás quanto no Tocantins. Vale destacar que a companhia gera mais de 3 mil empregos diretos e cerca de 5 mil indiretos.
Leia também
- Confira o resultado da Mega Sena 2910 deste quinta-feira (04); prêmio é de R$ 33 milhões
- Goiânia ganhará novo shopping que promete ser diferente de todos os outros da capital
- Justiça condena Facebook a indenizar advogados em Goiânia que tiveram imagem usada por golpistas
- Advogada explica se publicações nas redes sociais podem ser usadas pela Justiça como provas
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!