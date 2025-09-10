Homem é morto após tentar fugir e trocar tiros com a CPE em Inhumas
PM afirmou que o suspeito realizava diariamente o trajeto entre Goiânia e Inhumas com o objetivo de gerenciar o tráfico na região
Um homem, de 45 anos, apontado como líder de facção criminosa em Inhumas, foi morto durante uma operação da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), realizada na madrugada desta quarta-feira (10).
O indivíduo, identificado como Fernando Alves Mota, era considerado de alta periculosidade, possuía extensa ficha criminal, incluindo homicídios, roubos a banco e tráfico de drogas, e já havia sido preso anteriormente em posse de grande quantidade de entorpecentes.
Equipes de inteligência da Polícia Militar (PM) identificaram que o suspeito realizava diariamente o trajeto entre Goiânia e Inhumas com o objetivo de gerenciar o tráfico na região.
Durante a ação, ele foi monitorado pelas equipes da CPE e a abordagem foi realizada em uma rodovia local.
Porém, ele teria desobedecido à ordem de parada, tentado colidir com a viatura e, em seguida, efetuado disparos contra os policiais.
Assim, os policiais responderam à agressão, conseguindo ferir e desarmar o suspeito. No veículo, foram encontrados um bloqueador de sinais de comunicação (jammer) e três celulares.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram o óbito no local.
