Homem é morto após tentar fugir e trocar tiros com a CPE em Inhumas

PM afirmou que o suspeito realizava diariamente o trajeto entre Goiânia e Inhumas com o objetivo de gerenciar o tráfico na região

Homem tentou fugir de abordagem da CPE antes de trocar tiros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, apontado como líder de facção criminosa em Inhumas, foi morto durante uma operação da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), realizada na madrugada desta quarta-feira (10).

O indivíduo, identificado como Fernando Alves Mota, era considerado de alta periculosidade, possuía extensa ficha criminal, incluindo homicídios, roubos a banco e tráfico de drogas, e já havia sido preso anteriormente em posse de grande quantidade de entorpecentes.

Equipes de inteligência da Polícia Militar (PM) identificaram que o suspeito realizava diariamente o trajeto entre Goiânia e Inhumas com o objetivo de gerenciar o tráfico na região.

Durante a ação, ele foi monitorado pelas equipes da CPE e a abordagem foi realizada em uma rodovia local.

Porém, ele teria desobedecido à ordem de parada, tentado colidir com a viatura e, em seguida, efetuado disparos contra os policiais.

Assim, os policiais responderam à agressão, conseguindo ferir e desarmar o suspeito. No veículo, foram encontrados um bloqueador de sinais de comunicação (jammer) e três celulares.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram o óbito no local.

