Câmera flagra criança sendo atropelada por carro em Caldas Novas; motorista fugiu do local
Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou vítima para unidade de saúde com lesões graves
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento assustador em que uma criança, de apenas 06 anos, é atropelada por um carro, em Caldas Novas.
O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (10), no bairro Jardim Esmeralda. Conforme é possível ver no vídeo, a vítima está junto de outro garoto, tentando atravessar a rua.
Em determinado momento, a criança corre para atravessar a via pública, após a passagem de duas motos. Porém, na outra faixa da pista, surge o automóvel repentinamente.
Por muito pouco, o menino não foi atingido em cheio pelo veículo, que foge sem prestar socorro. Contudo, é possível ver que a vítima cai ao chão e tenta sair do local pulando em uma perna, indicando ter sido atingida no pé direito.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a criança teve uma fratura na tíbia e fíbula, sendo levado para uma unidade de saúde do município.
A ocorrência foi registrada em uma delegacia de Caldas Novas e será investigada pela Polícia Civil (PC). O autor do atropelamento deve responder por fugir do local do acidente sem prestar auxílio à vítima.
