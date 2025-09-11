Câmera flagra criança sendo atropelada por carro em Caldas Novas; motorista fugiu do local

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou vítima para unidade de saúde com lesões graves

Augusto Araújo - 11 de setembro de 2025

Criança foi atropelada por carro em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento assustador em que uma criança, de apenas 06 anos, é atropelada por um carro, em Caldas Novas.

O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (10), no bairro Jardim Esmeralda. Conforme é possível ver no vídeo, a vítima está junto de outro garoto, tentando atravessar a rua.

Em determinado momento, a criança corre para atravessar a via pública, após a passagem de duas motos. Porém, na outra faixa da pista, surge o automóvel repentinamente.

Por muito pouco, o menino não foi atingido em cheio pelo veículo, que foge sem prestar socorro. Contudo, é possível ver que a vítima cai ao chão e tenta sair do local pulando em uma perna, indicando ter sido atingida no pé direito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou que a criança teve uma fratura na tíbia e fíbula, sendo levado para uma unidade de saúde do município.

A ocorrência foi registrada em uma delegacia de Caldas Novas e será investigada pela Polícia Civil (PC). O autor do atropelamento deve responder por fugir do local do acidente sem prestar auxílio à vítima.

