Câmera registrou atropelamento de jovem ciclista em Anápolis; veja o vídeo

Imagens mostram que a tragédia aconteceu quando o rapaz fez a conversão perigosa na rotatória

Da Redação - 02 de agosto de 2025

Acidente que vitimou ciclista ocorreu na rotatória de acesso ao Recanto do Sol. (Foto: Captura/ Portal 6)

Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente que resultou na morte de Emanoel Henrique Gomes da Silva Rodrigues, de 26 anos, na noite de sexta-feira (1º), na rotatória do Recanto do Sol, em Anápolis.

As imagens mostram o caminhão, conduzido por um motorista de 55 anos, trafegando pela Avenida Universitária e iniciando a conversão para entrar na Avenida Brasil.

No mesmo instante, o motociclista, que vinha logo atrás, tenta realizar a mesma manobra, mas acaba entrando na frente do caminhão, que já estava em movimento na curva.

É nesse momento que a bicicleta é atingida e arrastada pelo veículo de grande porte. O impacto foi fatal e Emanoel teve o corpo esmagado, morrendo no local antes da chegada do socorro.

O motorista do caminhão alegou em depoimento que não viu o ciclista e só percebeu o acidente ao ser alertado por terceiros. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

IMAGENS FORTES: Uma câmera de segurança registrou o momento exato do acidente que resultou na morte de Emanoel Henrique Gomes da Silva Rodrigues, de 26 anos, na noite de sexta-feira (1º), na rotatória do Recanto do Sol, em Anápolis. pic.twitter.com/zpa5uLe48N — Portal 6 (@portal6noticias) August 2, 2025

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) utilizará as imagens da câmera de segurança para aprofundar as investigações e esclarecer a dinâmica completa do acidente.