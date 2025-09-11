Golpe do momento faz empresário de Anápolis perder quase R$ 150 mil; veja como se proteger

Modalidade criminosa tem chamado atenção das autoridades pela recorrência

Augusto Araújo - 11 de setembro de 2025

Golpe foi aplicado por meio do WhatsApp. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O golpe do momento, que já fez diversas vítimas em Goiás, atingiu também um empresário de Anápolis, que perdeu quase R$ 150 mil.

Os criminosos se passaram por advogados e usaram informações de um processo judicial para enganá-lo.

Portal 6 apurou que ele recebeu uma ligação no último dia 08 de setembro de um número que se identificava como sendo da sua advogada.

No dia seguinte, outro contato foi feito via WhatsApp, reforçando a farsa de que teria valores a receber em um processo.

Durante a conversa, o empresário foi induzido a acessar um link fraudulento e realizar um reconhecimento facial dentro do aplicativo do banco.

Em seguida, vários boletos foram pagos em seu nome, consumando o prejuízo de quase R$ 150 mil. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

Como funciona o golpe

Os golpistas acessam informações públicas de processos judiciais e, com base nelas, entram em contato com as vítimas, geralmente por aplicativos de mensagem.

Para dar mais credibilidade, usam nomes e até fotos de advogados reais, além de enviar documentos falsificados como sentenças e cálculos de valores.

O crime se consuma quando exigem o pagamento de supostas “custas judiciais”, “taxas de desbloqueio” ou “honorários”, sempre com urgência, normalmente via PIX para contas de pessoas físicas.

Como se proteger

Especialistas orientam que nenhuma quantia seja paga antecipadamente sem a devida confirmação. Advogados não solicitam depósitos via PIX para liberar valores de processos.

Em caso de dúvida, a recomendação é contatar diretamente o advogado por números oficiais ou confirmar o registro profissional no site confirmadv.oab.org.br

.

Caso seja alvo da abordagem, a vítima deve registrar boletim de ocorrência e guardar todas as mensagens e documentos recebidos, pois podem ser usados como prova em investigações.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!