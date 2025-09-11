Moradores relatam a experiência de morar no maior prédio do mundo, que abriga 30 mil famílias

Uma comunidade inteira vive em um único edifício que parece desafiar toda lógica urbana, reinventando o conceito de lar

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

(FOTO: CAPTURA DE TELA / YOUTUBE / CANAL EL TRASCEDENTAL)

Há quem diga que esse prédio se parece mais com uma cidade suspensa do que com um conjunto de apartamentos. Dentro de sua estrutura imponente, milhares de moradores chineses encontram não apenas um lar, mas todo um estilo de vida vertical e gigante.

O empreendimento, localizado no distrito de Qianjiang, em Hangzhou, na China, começou como um hotel de luxo e foi remodelado para abrigar dezenas de milhares de pessoas.

Sua estrutura, com cerca de 39 andares em formato de “S”, oferece não apenas residências, mas um ecossistema urbano completo, quase sem necessidade de sair do prédio. Tornou-se o maior prédio residencial do mundo.

O Regent Park International Center foi pensado como hotel seis estrelas, com inauguração lá em 2013. O ambiente tem cerca de 5 mil apartamentos e 206 metros de altura. Foi convertido em condomínio residencial para suportar a grande concentração de moradores que havia acumulado.

Os andares superiores contam com apartamentos espaçosos que oferecem conforto e vistas abertas. Já nos níveis mais baixos, divisões clandestinas que transformam lofts em pequenos estúdios sem janelas.

Moradores relatam a experiência de morar no maior prédio do mundo, que abriga 30 mil famílias

Atualmente, a estimativa é de que cerca de 20 mil pessoas vivam nesse “pequeno mundo interno”, em apartamentos modernos com acesso a supermercados, escolas, postos de saúde, academias, restaurantes, dentre outras variedades.

O Regent Park International Center abriga uma rotina singular, convivência densa, extrema e um senso de comunidade que ultrapassa os limites tradicionais. Lá os moradores podem viver tranquilamente e quase sem pisar na rua.

As encomendas lá são entregues em compartimentos específicos e detalhados. Os blocos estão ligados por corredores e passarelas que orientam os fluxos internos. O acesso é controlado por biometria e o sistema hídrico é totalmente automatizado para visar o melhor funcionamento possível.

Confira um pouco de como é a cidade:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!