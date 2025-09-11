O aparelho que gasta mais energia que o chuveiro, segundo a Eletrobras

Ele fica ligado o tempo todo e pode pesar bastante na conta de luz

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

Muita gente acredita que o chuveiro elétrico é o grande vilão da conta de energia, mas na verdade a realidade dos lares brasileiro é exatamente outra. Temos um outro “vilão” responsável.

E realmente ele tem um consumo alto: com potência entre 4.500 e 7.500 watts, uma família de quatro pessoas pode gastar de 90 a 150 kWh por mês só nos banhos. É preciso ter atenção com os gastos e o tempo de banho tomado de cada integrante da moradia.

Mas existe um eletrodoméstico que está presente em praticamente todas as casas e que pode gastar igual ou até mais que o chuveiro: a geladeira. O consumo é silencioso e o resultado pode surgir bem preocupante na hora de pagar a conta.

Segundo o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel/Eletrobras), a geladeira está entre os equipamentos que mais consomem energia dentro de casa, justamente porque funciona 24 horas por dia, sem pausa.

Mesmo com potência relativamente baixa, variando de 150 a 400 watts, o uso contínuo faz com que o consumo mensal fique entre 30 e 100 kWh.

Em modelos antigos ou mal conservados, esse número pode ultrapassar facilmente os 150 kWh, superando o gasto mensal do chuveiro elétrico em muitas residências.

O que aumenta o consumo da geladeira?

1. Modelo antigo – gasta até o dobro de energia em comparação às fabricações mais modernas com selo Procel A.

2. Borracha de vedação gasta – faz o ar frio escapar e o motor trabalhar mais.

3. Abrir e fechar muitas vezes – cada abertura exige mais energia para resfriar de novo.

4. Temperatura no mínimo – regulagem muito baixa aumenta o gasto sem necessidade.

5. Falta de ventilação – quando fica encostada na parede, o motor esquenta e consome mais.

Como economizar?

1. Prefira comprar modelos com o selo de produção Procel A.

2. Verifique sempre o estado da borracha da porta, confira no manual a higienização e verifique sempre se não há ressecamento.

3. Evite abrir a geladeira sem necessidade. Pegue o que precisa e feche imediatamente.

4. Não coloque alimentos ainda quentes dentro dela. Isso faz com que o sistema trabalhe mais para resfriar o ambiente interno.

5. Deixe espaço entre o aparelho e a parede. Verifique tomadas e se o aparelho não está próximo da incidência de luz solar.

De acordo com o Procel, sem os cuidados e manutenções devidas, a geladeira pode ser até mais vilã que o chuveiro, passando despercebida no dia a dia.

Por isso, além de reduzir o tempo no banho, é fundamental adotar cuidados para evitar desperdícios e garantir que esse aparelho essencial não seja responsável por um susto no valor da fatura.

