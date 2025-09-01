Nova tabela Fipe: saiba como consultar o valor de casas, terrenos e propriedades em Goiás

Modelo faz com que o preço dos imóveis seja calculado com base em um estudo técnico, e não mais pelo Estado

Natália Sezil - 01 de setembro de 2025

Contribuintes já podem consultar a tabela Fipe para imóveis em Goiás. (Foto: Cristiano Borges/Divulgação)

Contribuintes já podem consultar o valor de casas, terrenos e propriedades rurais em Goiás. A nova tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) entra em vigor nesta segunda-feira (1º).

Apartamentos, imóveis comerciais (horizontais e verticais) e garagens também entram na lista. A iniciativa inclui todos os 246 municípios goianos.

O modelo adota valores médios de mercado e será utilizado no cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) em Goiás.

O subsecretário da Receita Estadual, Wayser Luiz Pereira, explica que a iniciativa traz “transparência e impessoalidade” às doações e inventários. Isso porque o valor do imóvel não será mais definido pelo Estado, mas com base em um estudo técnico.

O imposto permanece inalterado: varia entre 2% e 8%, de acordo com o valor da base de cálculo. A tabela Fipe funciona no mesmo modelo da que vale para o IPVA.

A diferença está na validade dos valores. Para os veículos automotivos, os preços são alterados anualmente. No caso dos imóveis, a tabela pode ser atualizada pela Receita Estadual sempre que necessário, ou a cada três meses.

Saiba como consultar

Para os imóveis urbanos, os dados ficam organizados por CEP e logradouro. A publicação conta com mais de 1.200 páginas, o que busca facilitar a consulta.

No caso dos imóveis rurais, os valores foram definidos com base em diversos fatores. Área total da propriedade, tipo de atividade econômica exercida ali, tipo de acesso e distância até o centro urbano mais próximo são alguns dos aspectos considerados.