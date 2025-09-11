STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros 7 réus por organização criminosa

Após o voto de Cármen, ainda votará o presidente da turma, Cristiano Zanin

Folhapress - 11 de setembro de 2025

(FOTO: TÂNIA RÊGO / AGÊNCIA BRASIL)

JOSÉ MARQUES, ANA POMPEU E CÉZAR FEITOZA

Com voto da ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma do STF formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus na trama golpista pelo crime de formação de organização criminosa.

O ex-presidente é considerado pelos ministros como líder dessa organização.

Além de Cármen, já haviam votado neste sentido os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Já Luiz Fux votou pela absolvição de todos. Após o voto de Cármen, ainda votará o presidente da turma, Cristiano Zanin.