STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros 7 réus por organização criminosa
Após o voto de Cármen, ainda votará o presidente da turma, Cristiano Zanin
JOSÉ MARQUES, ANA POMPEU E CÉZAR FEITOZA
Com voto da ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma do STF formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus na trama golpista pelo crime de formação de organização criminosa.
O ex-presidente é considerado pelos ministros como líder dessa organização.
Além de Cármen, já haviam votado neste sentido os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Já Luiz Fux votou pela absolvição de todos. Após o voto de Cármen, ainda votará o presidente da turma, Cristiano Zanin.
