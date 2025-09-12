Anapolinos poderão ganhar geladeira nova em ação da Equatorial; veja como participar

Interessados devem ficar atentos aos requisitos e horários para não perderem a oportunidade

Moradores poderão trocar geladeiras por mais econômicas. (Foto: Divulgação/ Equatorial Goiás)
Moradores poderão trocar geladeiras por mais econômicas. (Foto: Divulgação/ Equatorial Goiás)

A Equatorial Goiás vai realizar, entre os dias 16 e 18 de setembro, o Mutirão pelo Cliente Todo Dia em Anápolis. O destaque da ação é o sorteio de 40 geladeiras do projeto E+ Geladeira Nova, que troca aparelhos antigos por modelos novos e mais econômicos.

Para participar do sorteio, o cliente precisa ser titular da conta de energia ou comprovar que mora no endereço, além de estar cadastrado no programa Baixa Renda ou apresentar a folha-resumo do CadÚnico.

A conta deve ser residencial ou rural, e o consumidor não pode ter débitos em aberto com a Equatorial. Outro requisito é possuir uma geladeira em funcionamento, já que não são aceitos freezer ou frigobar.

O sorteio será realizado na quinta-feira (18), às 18h30, no Feirão da Vila Norte, localizado na Avenida do Estado. Os ganhadores deverão comparecer ao local com a documentação exigida e levar o eletrodoméstico antigo para garantir a troca.

A entrega das novas geladeiras acontecerá na sexta-feira (19), das 10h às 11h, também no Feirão da Vila Norte, obedecendo a ordem de chegada dos clientes sorteados com seus aparelhos antigos.

Além do sorteio de geladeiras, o mutirão vai oferecer a troca gratuita de até 10 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, mediante apresentação da conta de energia e entrega das lâmpadas usadas.

Outra atividade confirmada é o curso profissionalizante de Marketing Digital. Podem participar moradores de Anápolis com mais de 16 anos que apresentarem a conta de energia. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

