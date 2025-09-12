Anapolinos poderão ganhar geladeira nova em ação da Equatorial; veja como participar
Interessados devem ficar atentos aos requisitos e horários para não perderem a oportunidade
A Equatorial Goiás vai realizar, entre os dias 16 e 18 de setembro, o Mutirão pelo Cliente Todo Dia em Anápolis. O destaque da ação é o sorteio de 40 geladeiras do projeto E+ Geladeira Nova, que troca aparelhos antigos por modelos novos e mais econômicos.
Para participar do sorteio, o cliente precisa ser titular da conta de energia ou comprovar que mora no endereço, além de estar cadastrado no programa Baixa Renda ou apresentar a folha-resumo do CadÚnico.
A conta deve ser residencial ou rural, e o consumidor não pode ter débitos em aberto com a Equatorial. Outro requisito é possuir uma geladeira em funcionamento, já que não são aceitos freezer ou frigobar.
O sorteio será realizado na quinta-feira (18), às 18h30, no Feirão da Vila Norte, localizado na Avenida do Estado. Os ganhadores deverão comparecer ao local com a documentação exigida e levar o eletrodoméstico antigo para garantir a troca.
A entrega das novas geladeiras acontecerá na sexta-feira (19), das 10h às 11h, também no Feirão da Vila Norte, obedecendo a ordem de chegada dos clientes sorteados com seus aparelhos antigos.
Tem mais
Além do sorteio de geladeiras, o mutirão vai oferecer a troca gratuita de até 10 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, mediante apresentação da conta de energia e entrega das lâmpadas usadas.
Leia também
Outra atividade confirmada é o curso profissionalizante de Marketing Digital. Podem participar moradores de Anápolis com mais de 16 anos que apresentarem a conta de energia. Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas.
