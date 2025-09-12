Cidade em Goiás registrou a maior temperatura do Brasil, diz Inmet

Davi Galvão - 12 de setembro de 2025

Vista aérea de São Miguel do Araguaia. (Foto: Reprodução / Guia do Turismo Brasil).

Nesta quinta-feira (11), Goiás voltou a liderar o ranking das cidades mais quentes do país. São Miguel do Araguaia, no Norte do estado, registrou 42,9 °C, a maior temperatura do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na sequência, a Cidade de Goiás também entrou na lista, ocupando o segundo lugar nacional, com 42,4 °C.

Nem mesmo a capital escapou do calor extremo: Goiânia marcou 39,1 °C, ficando na 11ª posição do ranking. O Inmet ainda emitiu alerta de perigo devido à baixa umidade relativa do ar, que variou entre 20% e 12%.

De acordo com especialistas, o cenário aumenta os riscos de incêndios florestais e agrava problemas de saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto respiratório.

O destaque goiano não é isolado. Na quarta-feira (10), o estado já havia aparecido entre os locais mais quentes do Brasil. Na ocasião, São Miguel do Araguaia registrou 40,7 °C, Porangatu ficou em 25º lugar com 39,4 °C, a Cidade de Goiás marcou 39 °C (32ª posição) e Goiânia apareceu com 37,7 °C, em 63º lugar.

