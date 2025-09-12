Deputado goiano apresenta projeto de lei para proibir bebês reborn em órgãos públicos

Texto busca coibir que bonecos garantam prioridade em filas e benefícios destinados a crianças de colo

Davi Galvão - 12 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/ gabi reborn)

O deputado estadual George Morais (PDT), presidente do partido em Goiás, apresentou à Assembleia Legislativa (Alego) um projeto de lei que chama a atenção: limitar o uso de bebês reborn em órgãos públicos e estabelecimentos privados.

A proposta, identificada como PL 12175/25, foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na última quinta-feira (11).

O texto prevê a proibição do uso dos “bebês” para garantir prioridade em filas, obter benefícios destinados a crianças de colo ou até simular atendimentos em repartições públicas.

O projeto não cita ocorrências registradas em Goiás envolvendo esse tipo de fraude.

Porém, vale lembrar que ainda em maio o Portal 6 noticiou o caso de um casal, em Aparecida de Goiânia, que afirmou ter intenção de levar o caso envolvendo a guarda de um bebê reborn à Justiça.

