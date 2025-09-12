Deputado goiano apresenta projeto de lei para proibir bebês reborn em órgãos públicos

Texto busca coibir que bonecos garantam prioridade em filas e benefícios destinados a crianças de colo

Davi Galvão Davi Galvão -
“Mãe” de bebês reborn entra na Justiça após ter pedido de licença-maternidade negado por empresa
(Foto: Reprodução/YouTube/ gabi reborn)

O deputado estadual George Morais (PDT), presidente do partido em Goiás, apresentou à Assembleia Legislativa (Alego) um projeto de lei que chama a atenção: limitar o uso de bebês reborn em órgãos públicos e estabelecimentos privados.

A proposta, identificada como PL 12175/25, foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na última quinta-feira (11).

O texto prevê a proibição do uso dos “bebês” para garantir prioridade em filas, obter benefícios destinados a crianças de colo ou até simular atendimentos em repartições públicas.

O projeto não cita ocorrências registradas em Goiás envolvendo esse tipo de fraude.

Porém, vale lembrar que ainda em maio o Portal 6 noticiou o caso de um casal, em Aparecida de Goiânia, que afirmou ter intenção de levar o caso envolvendo a guarda de um bebê reborn à Justiça.

Leia também

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias