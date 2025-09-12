Meteorologia faz alerta para população em Goiás durante final de semana

Informações são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego)

Paulo Roberto Belém - 12 de setembro de 2025

Em Anápolis, tempo seco pode ser observado visualmente. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

A previsão do tempo para Goiás não está variando muito de uns dias para cá. Mas neste sábado (13), o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), trouxe cenários que devem ser observados para que os moradores cuidem da própria saúde.

Isso porque o predomínio de sol e calor segue intenso, atingindo o pico de temperaturas altas à tarde e a umidade do ar pode chegar em nível de alerta.

O índice terá uma média de 12% no estado, mas em pontos específicos ela pode cair ainda mais.

As regiões Oeste, Norte e Leste serão as mais castigadas. Na primeira, os termômetros marcam entre 22°C e 43°C, com 9% de umidade. Na segunda, as temperaturas variam entre 25°C e 42°C, com umidade de 10%; e na terceira, entre 14°C e 38°C, com 11% de umidade.

No Centro, Sudoeste e Sul, apesar de as temperaturas altas estarem mais amenas, a umidade é comum para as três, podendo chegar a 9%. Nos termômetros, variam entre 17°C e 39°C

Para Goiânia as temperaturas devem variar entre 20 e 39°C, com umidade do ar em 10%. Enquanto isso, em Anápolis, deve oscilar entre 19ºC e 34ºC.

Cuidados com a saúde

As baixíssimas umidades apontadas em todas elas, requerem dos cidadãos cuidados com a exposição ao sol, hidratação e qualidade do ar.

São regras básicas: não ficar sob o sol nos momentos críticos, beber muito líquido, preferir sombras estando fora de casa, usar filtro solar e, dentro de casa, usar o umidificador, caso o tenha.

Outras recomendações são ligadas aos cuidados com a saúde respiratória. O infectologista Marcelo Daher já elencou ao Portal 6, o comportamento a que deve ser adotado em condições assim.

Dentre as orientações, é interessante deixar de usar o ar-condicionado, pois o equipamento resseca, ainda mais, o ambiente.

