Polícia Civil impede golpe de R$ 41 milhões e prende quadrilha em Goiânia

Segundo a corporação, grupo possuía esquema para tentar aplicar golpe em instituição bancária

Augusto Araújo - 12 de setembro de 2025

Suspeitos teriam tentado aplicar golpe milionário em banco. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante quatro pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias de grande vulto. A ação ocorreu na tarde de ontem (11), em Goiânia, e impediu um prejuízo de R$ 41 milhões a uma instituição financeira privada.

Segundo a corporação, o grupo, oriundo de São Paulo, tentava aplicar um golpe milionário em uma agência bancária da capital.

Uma mulher e um homem foram flagrados utilizando documentos falsos, que a colocavam como sócia de uma empresa, para justificar uma transferência de R$ 41 milhões como parte do pagamento de uma fazenda avaliada em R$ 81 milhões.

Além deles, outros dois homens apontados como mentores intelectuais do esquema também foram presos. Eles seriam responsáveis pelo planejamento da fraude e pelo recrutamento dos executores.

De acordo com a PC, a quadrilha demonstrava alto grau de organização e pretendia expandir as fraudes para outros estados. Os quatro detidos foram autuados por estelionato tentado, associação criminosa e uso de documento falso.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e apurar a origem dos documentos falsificados utilizados pelo grupo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!