Polícia Civil impede golpe de R$ 41 milhões e prende quadrilha em Goiânia
Segundo a corporação, grupo possuía esquema para tentar aplicar golpe em instituição bancária
A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante quatro pessoas suspeitas de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias de grande vulto. A ação ocorreu na tarde de ontem (11), em Goiânia, e impediu um prejuízo de R$ 41 milhões a uma instituição financeira privada.
Segundo a corporação, o grupo, oriundo de São Paulo, tentava aplicar um golpe milionário em uma agência bancária da capital.
Uma mulher e um homem foram flagrados utilizando documentos falsos, que a colocavam como sócia de uma empresa, para justificar uma transferência de R$ 41 milhões como parte do pagamento de uma fazenda avaliada em R$ 81 milhões.
Além deles, outros dois homens apontados como mentores intelectuais do esquema também foram presos. Eles seriam responsáveis pelo planejamento da fraude e pelo recrutamento dos executores.
De acordo com a PC, a quadrilha demonstrava alto grau de organização e pretendia expandir as fraudes para outros estados. Os quatro detidos foram autuados por estelionato tentado, associação criminosa e uso de documento falso.
As investigações continuam com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos e apurar a origem dos documentos falsificados utilizados pelo grupo.
