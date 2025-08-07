“Maior golpista do Brasil” é preso em Goiânia após fraudes bancárias

Suspeito estava tentando aplicar mais um golpe quando funcionários perceberam o que estava acontecendo e acionaram a PM

Davi Galvão - 07 de agosto de 2025

Golpista foi preso em flagrante pelas autoridades. (Foto: Divulgação/PM)

Um homem de 58 anos, procurado pela Justiça do Distrito Federal (DF), foi preso na tarde desta quarta-feira (06) em Goiânia, após aplicar um golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal. Os policiais se referiram a ele como “o maior golpista do país”.

A prisão foi realizada por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do serviço de inteligência.

De acordo com a corporação, o suspeito, identificado como Sergio Luiz Dias, é investigado por uma série de estelionatos cometidos em agências bancárias tanto na capital goiana quanto no DF. Ele já acumula 25 passagens pela polícia.

O histórico do criminoso é tão extenso que o Tenente Walter, do 6º BPM, chegou a afirmar que “esse Sérgio é o maior golpista do estado e do Brasil”.

O homem foi detido em flagrante depois de realizar um saque fraudulento. Funcionários do banco perceberam a irregularidade e acionaram a PM, que efetuou a prisão. O caso foi encaminhado às autoridades competentes.

