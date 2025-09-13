Adolescente é perseguido e atacado por macaco no Central Parque enquanto voltava da escola

Família levou jovem para o hospital. Prefeitura de Anápolis e Corpo de Bombeiros estudam soluções para conter situação

Da Redação - 13 de setembro de 2025

Ele recebeu atendimento médico, vacinação e segue medicado, mas ainda sente dores na região da mordida. (Foto: Reprodução)

Um adolescente foi atacado por um macaco no início da tarde desta sexta-feira (12), no Central Parque Senador Onofre Quinan, localizado no Nações Unidas, em Anápolis.

O estudante, que não teve a identidade divulgada, caminhava pela calçada quando foi surpreendido pelo animal, que o mordeu.

Mesmo após se afastar, o macaco voltou a persegui-lo, mas um casal que passava de carro interveio e conseguiu impedir uma nova investida. As informações foram publicadas primeiramente pelo Anápolis Notícias.

Segundo familiares, o adolescente foi levado a uma unidade de saúde particular e, em seguida, encaminhado ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA).

Portal 6 apurou que ele recebeu atendimento médico, vacinação e segue medicado, mas ainda sente dores na região da mordida.

Caso não é isolado

Somente neste mês, pelo menos outros quatro ataques de macacos já foram relatados na região. A situação tem preocupado moradores, que cobram providências da Prefeitura de Anápolis e do Corpo de Bombeiros.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) esteve no local recentemente para ouvir a comunidade e acompanhar de perto o problema.

Uma das soluções estudadas é o remanejamento dos animais para outro habitat, garantindo a segurança da população e o cuidado com os próprios animais.

