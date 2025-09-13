Adolescente morre após ser arrastada pelo mar no Rio, e namorado segue desaparecido

Jovens teriam entrado no mar para tentar salvar o pai do garoto de um afogamento

Folhapress - 13 de setembro de 2025

Afogamento aconteceu na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. (Foto: Captura de Tela/Youtube/SBT News)

Uma adolescente morreu após ser arrastada pelo mar na praia do Leme, zona sul do Rio, na noite de quarta-feira (10). O namorado dela, que também entrou na água, segue desaparecido.

O Corpo de Bombeiros afirmou que as buscas pelo garoto continuam neste sábado (13). Os dois foram identificados como Niquely Pereira Santana da Silva, 14, e Paulo Ricardo de Souza Silva, 15.

Conforme os bombeiros, o corpo da garota foi encontrado na tarde de quinta-feira (11) na região da prainha de Piratininga, em Niterói, cidade vizinha ao Rio.

Ainda de acordo com a corporação, os jovens teriam entrado no mar para tentar salvar o pai do garoto de um afogamento. O homem teria buscado recuperar uma bola.

“Na ocasião, cinco pessoas entraram no mar nas proximidades do costão. Três delas, dois homens e uma mulher adultos, foram resgatadas com vida e encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto. Outras duas vítimas, adolescentes, desapareceram no mar. Uma delas já foi encontrada”, afirmaram os bombeiros em nota.

Os trabalhos de busca utilizam aeronaves, drones, mergulhadores, botes infláveis, lancha e motos aquáticas, segundo a corporação.

Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo de Niquely passou por exame de necropsia e foi liberado para os familiares.