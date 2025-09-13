Anápolis terá curso gratuito de panificação com direito a certificado; saiba como participar

Participantes aprenderão técnicas e receitas variadas para diferentes tipos de pães

Imagem mostra oficina de panificação em Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis. )

Entre os dias 17 e 18 de setembro, Anápolis receberá uma oficina gratuita de preparo de pães e salgados. A ação acontece das 08h30 às 11h30, no Cenfor, localizado na Rua Convivência, no Jardim Tesouro.

Os interessados em pleitear uma das vagas devem preencher um formulário online, informando os dados pessoais e selecionando a opção “Panificação em geral (pães, panetones, roscas, salgados etc.)”.

Durante as aulas, os participantes aprenderão técnicas e receitas variadas para diferentes tipos de pães, além de dicas para aprimorar o sabor e a textura das preparações.

O conteúdo abrange desde o manuseio correto da massa até o ponto ideal de fermentação — processo sem oxigênio em que microrganismos transformam matéria orgânica em outras substâncias.

No último dia, todos os alunos terão uma aula especial voltada para a produção de salgados assados. Ao final, cada participante receberá um certificado de participação.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

