Festival na Chapada dos Veadeiros reúne grandes nomes e tradições populares em sua 25ª edição

Programação gratuita terá shows, oficinas, seminários e debates sobre diversidade cultural e preservação

Samuel Leão - 13 de setembro de 2025

(Foto: Michelly Matos/Divulgação)

Começou neste sábado (13) a 25ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, considerado o maior evento de culturas populares e tradicionais do Brasil. Neste ano, a celebração chega fortalecida com o patrocínio da Petrobras, que marca presença em sua trajetória desde 2003.

A programação reúne shows, cortejos, apresentações teatrais, exposições artísticas, oficinas, feira de artesanato, seminários e debates sobre políticas públicas culturais, ambientais e econômicas, tudo de forma gratuita até 20 de setembro, na Vila de São Jorge, distrito de Alto Paraíso de Goiás, ao lado do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.

O festival terá nomes consagrados como Mariene de Castro, Hamilton de Holanda Trio, Amaro Freitas, Maciel Salu e Adiel Luna, em diálogo com grupos tradicionais como a Comunidade Kalunga, a Banda Cabaçal São José, o Reisado dos Mestres do Cariri, a Catira de São João D’Aliança, a Caçada da Rainha de Colinas do Sul e o Terno de Moçambique do Seu Júlio Antônio. A programação completa está disponível no site oficial do evento.

Entre os dias 17 e 20, o Ministério da Cultura promove o Seminário Internacional “Culturas Tradicionais e Populares e Justiça Climática: Diálogos Globais, Conhecimentos Locais”, ampliando as discussões sobre preservação, diversidade e políticas públicas.

Realizado desde 2001 pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e pela Aldeia Multiétnica, o Encontro de Culturas soma mais de 600 atrações, 200 oficinas e rodas de prosa, além de um público acumulado de 600 mil pessoas em 25 anos. Consolidado como referência nacional, o festival reafirma sua importância ao valorizar a diversidade de saberes e modos de vida que compõem a identidade brasileira.