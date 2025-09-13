Mega concurso público de Nova Veneza tem mais de 1.500 vagas em todas as áreas

Oportunidades são para diferentes áreas de atuação e vão desde início imediato até formação de cadastro de reserva

Gabriella Pinheiro - 13 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Nova Veneza, em Goiás, anunciou a abertura de um novo processo seletivo com 1.574 oportunidades em diferentes áreas de atuação.

Do total, 899 são para início imediato, enquanto 675 são destinadas à formação de cadastro de reserva. Segundo o Itame, o edital deve ser publicado na segunda-feira (15).

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 20 de outubro até 24 de novembro. Os pedidos de isenção da taxa vão de 20 de outubro até o dia 26 do mesmo mês.

Há vagas para os cargos de Agente Educativo, Assistente Social, Auxiliar de Alimentação, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Cozinheiro, Enfermeiro PSF, Engenheiro Ambiental, Gari, Guarda Noturno, Merendeiro, Motorista I e Motorista III.

Também estão sendo ofertadas funções para Operador de Máquinas, Professor de Língua Inglesa, Professor de Educação Física, Professor PII (Pedagogo), Psicólogo, Técnico em Enfermagem e Vigia.

Mais informações estão no site do Itame, banca responsável pelo certame.