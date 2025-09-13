Mega concurso público de Nova Veneza tem mais de 1.500 vagas em todas as áreas

Oportunidades são para diferentes áreas de atuação e vão desde início imediato até formação de cadastro de reserva

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Os melhores concursos públicos com inscrições abertas no Brasil neste momento
(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Nova Veneza, em Goiás, anunciou a abertura de um novo processo seletivo com 1.574 oportunidades em diferentes áreas de atuação.

Do total, 899 são para início imediato, enquanto 675 são destinadas à formação de cadastro de reserva. Segundo o Itame, o edital deve ser publicado na segunda-feira (15).

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 20 de outubro até 24 de novembro. Os pedidos de isenção da taxa vão de 20 de outubro até o dia 26 do mesmo mês.

Há vagas para os cargos de Agente Educativo, Assistente Social, Auxiliar de Alimentação, Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Cozinheiro, Enfermeiro PSF, Engenheiro Ambiental, Gari, Guarda Noturno, Merendeiro, Motorista I e Motorista III.

Também estão sendo ofertadas funções para Operador de Máquinas, Professor de Língua Inglesa, Professor de Educação Física, Professor PII (Pedagogo), Psicólogo, Técnico em Enfermagem e Vigia.

Leia também

Mais informações estão no site do Itame, banca responsável pelo certame.

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias