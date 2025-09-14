Bolsonaro volta para prisão domiciliar após exames, e médico cita estado fragilizado

Ele passou por exames e deicou prisão domiciliar sob forte escolta

Folhapress - 14 de setembro de 2025

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

MARIANA BRASIL E RAPHAEL DI CUNTO – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou exames neste domingo (14) que apontaram um quadro de anemia por falta de ferro e um resíduo de pneumonia, de acordo com boletim médico.

Além disso, foram extraídas lesões na pele para estudo e avaliação sobre necessidade de tratamento.

Cláudio Birolini, médico que acompanha a saúde de Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente passou por exames de rotina. “Ele é um senhor de 70 anos que passou por diversas intervenções cirúrgicas.

Ele está bastante fragilizado por essa situação toda”, disse, enquanto apoiadores aglomerados em frente ao hospital cantavam o hino nacional.

Aliados do ex-presidente citam a saúde como argumento para que ele cumpra pena em casa após condenação pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, e, como revelou a Folha, seus advogados pretendem argumentar riscos caso ele seja obrigado a cumprir a pena em um presídio ou em uma sala da PF (Polícia Federal).

A novidade dos exames, segundo o médico, foi a identificação de um pouco de anemia, “provavelmente por ele ter se alimentado mal nesse ultimo mês” -quando esteve em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares impostas pelo STF. O ex-presidente recebeu reposição de ferro no hospital para melhorar esse quadro.

Ele disse também que os refluxos do ex-presidente melhoraram bastante, mas ainda persistem, e que a hipertensão está sendo controlada. “Foram apenas alguns exames que são feitos mensalmente para avaliar a evolução”, afirmou

Foram retiradas oito lesões na pele, para que os exames laboratoriais identifiquem se são fruto de alguma doença.

O boletim médico não indica quando sairá o resultado, mas informa que Bolsonaro deve seguir com o tratamento da hipertensão arterial, do refluxo e medidas preventivas de broncoaspiração.

Foi a primeira vez que Bolsonaro deixou a prisão domiciliar desde sua condenação por cinco crimes no processo da trama golpista.

Ele foi escoltado por motos e carros da Polícia Penal do Distrito Federal, com a presença de homens armados. O ex-presidente também teve o carro vistoriado ao deixar a casa em que cumpre as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.